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27 Ara 2020 - 18:11- Spor G: 27 Ara 2020 - 18:13

Bu takım adamı kalpten götürür! “91-89”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Ormanspor ile çok zorlu bir maça çıktı.

Erdem ÖVÜÇ
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Normal süresi 80-80 biten maçı İzmit Belediyespor uzatmada 91-89 kazandı ve 2 maç aradan sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Maçın yıldızı Erica Wheeler’di. Son dönemdeki performansı ile eleştirilerin odak noktası haline gelen Erica, attığı 33 sayının yanında, 7 ribaunt aldı ve 6 de asist yaparak galibiyeti getiren isim oldu.

İZMİT SON ÇEYREĞE 11 SAYI ÖNDE GİRDİ

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısında oyunda denge vardı. İlk yarıyı Ormanspor 41-40 önde tamamlarken üçüncü çeyrekte İzmit Belediyespor fırtınası esti. Bu çeyrekte bir ara 46-40 geriye düşen İzmit ekibi Erica, Kübra, Milica, Dos Santos’un sayıları ile son üç dakikada 56-56’lık dengeyi buldu. Mavi yeşilliler kalan 3 dakikada da 13-2’lik seri sonrası son çeyreğe 11 sayı farkla 69-58 önde girdi.

14 SAYILIK FARKIN ERİMESİNE İZİN VERDİ

İzmit ekibi son çeyreğe Gülşah’ın üçlüğü ile başlasa da 14 sayılık farkın kapanmasına izin verdi. Meltem, Şerife, Riquna’dan üst üste üçlükler yiyen İzmit’te devreye Egle girdi bitime 5 buçuk dakika kala attığı sayı ile takımını 9 sayı (78-69) öne geçirdi. Son bölümde basit top kayıpları yapan ve hücumlardan boş dönen İzmit Belediyespor yakalandı ve normal süre 80-80 sona erdi.

SON BASKET EGLE’DEN!

Uzatmalarda heyecan fırtınası vardı. Bu 5 dakikalık bölümde iki kez geriye düşen İzmit ekibinde Erica ve Egle sahneye çıktı. Maçın bitimine 15 saniye kala Egle ile öne geçen İzmit, son hücumda Riquna’nın şutunu savundu ve maçı 91-89 kazanarak çok önemli bir galibiyete imza attı. Maçın yıldızı son günlerde performansı ile eleştirilen Wheeler’di. Amerikalı oyuncu 33 sayı ile sahanın en skorer ismi oldu. Litvanyalı Egle 23 , Dos Santos 13, Milica 9, Gülşah 6, Kübra ve Elif de 3’er sayı ile oynadı. Konuk ekipte Robinson 24, Şerife 23, Skyes de 12 sayı attı. İzmit Belediyespor 30 Aralık Çarşamba günü ikinci yarının ilk maçında Kayseri Basket’i konuk edecek.

# Spor, Maç, İzmit

27 Ara 2020 - 18:11 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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