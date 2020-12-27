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27 Ara 2020 - 21:59- Gündem G: 27 Ara 2020 - 22:18

İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik!

T.C Devlet Demiryolları'nın Hereke'de yürüttüğü 3'üncü tren hattı inşaat çalışmaları kapsamında tüm ilimizi etkileyecek düzeyde ki su kesintisi için karar değişikliğine gidildi.

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TCDD’nin Hereke’de yürüttüğü 3’üncü tren hattı inşaatı nedeniyle 2000 mm çaplı ana isale hattı güzergahında değişeceği için il genelinde Yuvacık Barajından su alan tüm ilçelerde su kesintisi olacak. Kandıra dışında tüm ilçelerde 48 saat boyunca su kesileceti. Kesinti, 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00 ile 30 Aralık Çarşamba saat 23.00 arasında yapılacaktı.  İSU Genel Müdürlüğü tepkilere neden olan karar sonrası 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00'den 29 Aralık Salı günü saat 15.00'e çekildiğini ve  İzmit'te 16 saat süre ile su kesintisi yapılacağını açıkladı. 

İSU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İSU yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "T.C Devlet Demiryolları'nın Hereke'de yürüttüğü 3'üncü hızlı tren hattı inşaat çalışmaları nedeniyle 2000 mm çaplı ana isale hattının güzergahı değiştirileceği için 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00'den 29 Aralık Salı günü saat 15.00'a kadar İzmit İlçesinde 16 saat süre ile su kesintisi yapılacaktır. İlçede bulunan kırsal mahalleler (köyler) su kesintisinden etkilenmeyecektir.Anlayışınız için teşekkür ederiz."

# İzmit, Kandıra, İSU, su kesintisi

27 Ara 2020 - 21:59 - Gündem

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