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27 Ara 2020 - 22:22- Spor G: 27 Ara 2020 - 22:38

Murat Cem: Seriyi sürdürmek istiyoruz

Kocaelispor’un en formda futbolcuları arasında yer alan Murat Cem Akpınar, 1-0 kazanılan Hacettepe maçının ardından konuştu. Murat Cem, Zonguldak maçını da kazanıp seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti.

Erdem ÖVÜÇ
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Başarılı orta saha oyuncusu sözlerine Hacettepe galibiyeti ile başladı ve şu şekilde konuştu: İlk yarı oyun olarak çok iyiydik. Pozisyonlar da bulduk ancak sonuçlandıramadık. Zaten en büyük sıkıntımız bu, yani final. İkinci yarının ortalarında oyun dengelendi. Rakibimiz de biz de pozisyonlar bulduk. Maçın sonlarında skorun da verdiği durum nedeni ile rakibimiz zaman geçirmeye başladı.

YENİ BİR HEDEFİMİZ VAR

Zemin kötüydü. Ancak bunu değiştirme şansımız yok. Bizim kendi oyunumuza bakmamız lazım. Keçiören’in sahası da buna benziyordu. Rakiplerimiz bizleri bozmaya biz de oynamaya çalışıyoruz. Bunun üstesinden gelmemiz lazım. Aradığımız golü uzatmalarda bulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Yeni başkanımızla birlikte öncelikli bir hedefimiz var. 3’te 3 yaptık ve Zonguldak maçında da serimizi sürdürmek, ilk yarının sonuna kadar 8’de 8 yapmak istiyoruz.

27 Ara 2020 - 22:22 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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