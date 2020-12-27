Murat Cem: Seriyi sürdürmek istiyoruz

Başarılı orta saha oyuncusu sözlerine Hacettepe galibiyeti ile başladı ve şu şekilde konuştu: İlk yarı oyun olarak çok iyiydik. Pozisyonlar da bulduk ancak sonuçlandıramadık. Zaten en büyük sıkıntımız bu, yani final. İkinci yarının ortalarında oyun dengelendi. Rakibimiz de biz de pozisyonlar bulduk. Maçın sonlarında skorun da verdiği durum nedeni ile rakibimiz zaman geçirmeye başladı.
YENİ BİR HEDEFİMİZ VAR
Zemin kötüydü. Ancak bunu değiştirme şansımız yok. Bizim kendi oyunumuza bakmamız lazım. Keçiören’in sahası da buna benziyordu. Rakiplerimiz bizleri bozmaya biz de oynamaya çalışıyoruz. Bunun üstesinden gelmemiz lazım. Aradığımız golü uzatmalarda bulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Yeni başkanımızla birlikte öncelikli bir hedefimiz var. 3’te 3 yaptık ve Zonguldak maçında da serimizi sürdürmek, ilk yarının sonuna kadar 8’de 8 yapmak istiyoruz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.