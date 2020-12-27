Taha Batuhan: Mücadelemizin karşılığını aldık

Hacettepespor karşısında mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Batuhan “Maça iyi başladık, iyi de pozisyonlar bulduk. Oyunun hakimi bizdik ancak istediğimiz golü bir türlü bulamayınca oyunu krize soktuk. Son ana kadar maçı bırakmadık, vazgeçmedik, sürekli baskı yaptık ve mücadelemizin, emeğimizin karşılığını Allah’a şükür elde ettik” dedi.
HOCAMDAN İZİN ALDIM
Başarılı savunmacı son bölümlerde gol atması için ileride görevlendirilmesinin sorulması üzerine ise “Maçın sonlarıydı. Hocamdan aldığım izin ile öne çıktım ve ileride kalabalık olmaya çalıştık. Elimden geleni yaptım. Benhur arkadaşım golü attı ve çok şükür kazandık. İnşallah Zonguldak maçında da galip geleceğiz ve yukarılarda tutunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.