Benhur Keser: İyi oynamadık ama iyi mücadele ettik

Takım arkadaşlarını elde edilen galibiyetten ötürü kutlayan Benhur şu şekilde konuştu: İyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımı galibiyetten ötürü kutluyorum. Maçı hiç bırakmadık son anlarda bulduğumuz golle de iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.
BU SAHALAR YAKIŞMIYOR
Takım olarak eksiklerimizi biliyoruz. Final ve bitirme ile ilgili sıkıntılarımızı aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında çok çalışıyoruz. Ancak gelin görün ki Ankara’daki sahada top oynamak gerçekten hiç kolay değil. Böylesi liglerde bu tür sahalar hiç yakışmıyor. Yine de bunlar bizim bahanemiz değil. Pozisyonları gollerle sonuçlandırmamız lazım.
ÇOK MUTLUYUM
Sıkışık bir takvimimiz var. Hocamızın da daha önce dediği gibi, bu takımda hiçbir arkadaşımız yedek değil. Geniş bir kadromuz var ve bu açıdan şanslıyız. Giren çıkanı aratmıyor. Attığım gole gelirsem de… Gökhan Meral’a “Varımızı yoğumuzu verdik. Şu golü atalım, işi bitirelim” dedim. Serbest vuruş kazandık. Top önüme düştü. İlk anda vurmadım, önümü açtım ve Allah da yardım etti ve golü attım. Çok mutluyum. İnşallah Zonguldakspor karşısında da kazanan taraf biz olacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.