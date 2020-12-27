Benhur Keser: İyi oynamadık ama iyi mücadele ettik

Takım arkadaşlarını elde edilen galibiyetten ötürü kutlayan Benhur şu şekilde konuştu: İyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımı galibiyetten ötürü kutluyorum. Maçı hiç bırakmadık son anlarda bulduğumuz golle de iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.

BU SAHALAR YAKIŞMIYOR

Takım olarak eksiklerimizi biliyoruz. Final ve bitirme ile ilgili sıkıntılarımızı aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında çok çalışıyoruz. Ancak gelin görün ki Ankara’daki sahada top oynamak gerçekten hiç kolay değil. Böylesi liglerde bu tür sahalar hiç yakışmıyor. Yine de bunlar bizim bahanemiz değil. Pozisyonları gollerle sonuçlandırmamız lazım.

ÇOK MUTLUYUM

Sıkışık bir takvimimiz var. Hocamızın da daha önce dediği gibi, bu takımda hiçbir arkadaşımız yedek değil. Geniş bir kadromuz var ve bu açıdan şanslıyız. Giren çıkanı aratmıyor. Attığım gole gelirsem de… Gökhan Meral’a “Varımızı yoğumuzu verdik. Şu golü atalım, işi bitirelim” dedim. Serbest vuruş kazandık. Top önüme düştü. İlk anda vurmadım, önümü açtım ve Allah da yardım etti ve golü attım. Çok mutluyum. İnşallah Zonguldakspor karşısında da kazanan taraf biz olacağız.