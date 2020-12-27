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27 Ara 2020 - 22:57- Gündem G: 27 Ara 2020 - 23:01

Koronvirüs aşılarının geliş tarihi ertelendi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye gelecek aşıların gelişinin bir-iki gün ertelendiğini açıkladı. Koca, bu gecikmenin Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinin neden olduğunu bildirdi.

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Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle "acil durum" ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışlar kapatıldı. Bu durum, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği koronavirüs aşılarının Türkiye'ye geliş tarihinin ertelenmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki Kovid-19 alarmı dolayısıyla aşıların gelişinin bir iki gün gecikeceğini belirtti.

"GÜMRÜK HAREKETLİLİĞİNE ARA VERİLDİ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
# koronavirüs

27 Ara 2020 - 22:57 - Gündem

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