Koronvirüs aşılarının geliş tarihi ertelendi!

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle "acil durum" ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışlar kapatıldı. Bu durum, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği koronavirüs aşılarının Türkiye'ye geliş tarihinin ertelenmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki Kovid-19 alarmı dolayısıyla aşıların gelişinin bir iki gün gecikeceğini belirtti.
"GÜMRÜK HAREKETLİLİĞİNE ARA VERİLDİ"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.