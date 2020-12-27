Bayram Olgun: Erken gol bulmalıyız

Kötü zeminde maç oynanmasına serzenişte bulunan Bayram, Ankara’dan 3 puanla döndükleri için mutlu olduğunu ifade etti ve şu ifadelere yer verdi: Saha çok kötüydü. Bu zeminde top oynamak çok büyük bir risk. Etimesgut Stadı’nda maç yapan futbolcuların hepsi risk altında. İrfan arkadaşımız da kötü zemin nedeni ile sakatlandı. Kendisine geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Kulüpler o kadar yatırım yapıyor ancak tesislere gelince kimsenin hareket ettiği yok. Bunu anlamak mümkün değil.

NEDEN OLMASIN?

Maça gelirsem… Bizim için zor oldu. Maçın başında golü bulabilseydik skor farklı olurdu. Rakibimiz iyi kapandıysa da son anlardaki golümüzle kazanmasını bildik. Maç maç gidiyoruz ve her maçımızı son maçımızmış gibi oynuyoruz. Zorlu bir maç periyoduna girdik. İlk önce Zonguldak maçını düşünüyoruz. İlk yarının sonuna kadar 6’da 6 yapabilecek gücümüz var. Neden olmasın? İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz yere geleceğiz ve bu ligden çıkacağız.