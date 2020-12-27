Kemal Can: 3 puan çok iyi oldu

Kocaelispor’un karakter abidesi futbolcusu, nam-ı diğer “Kapı” Kemal Can Aydemir, takım savunmasını iyi yaptıklarını ve sonuca da bu şekilde gittiklerini ifade etti. Kemal, Zonguldak maçının ardından seriyi sürdüreceklerine de inandığını belirterek şu şekilde konuştu: Hacettepe karşısında iyi mücadelenin ardından gelen 3 puan çok iyi oldu. İnşallah Zonguldak maçını da kazanıp serimize devam ederiz. Hepimiz bir birimizi tanımaya ve bir birimizin açıklarını kapatma çalışıyoruz. Saha içinde bir birimize sahip çıktığımızda ve önümüzdeki arkadaşlarımız da bize destek verdiğinde gol yemiyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz.