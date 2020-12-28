Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
28 Ara 2020 - 11:51- Gündem G: 28 Ara 2020 - 11:54

Başhekim çalıştığı hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Gebze'de özel bir hastanede başhekimlik yaparken korona virüsü yenen ancak organ yetmezliğine yenik düşen başhekim için hastane önünde tören düzenlendi.
mask

Gebze'de özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Dr. Çetinkaya, hemen tedaviye alındı. Hastanede tedavi görürken kendisine yapılan son 2 testi de negatif çıkan Dr. Lütfi Çetinkaya, virüsü yendi. Ancak bu sefer de virüsün vücudunda bıraktığı tahribatlarla mücadele eden Dr. Çetinkaya, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Lütfi Çetinkaya için hastane önünde tören düzenlendi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törene başhekimin ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve ilçe protokolü katıldı. Düzenlenen törende Dr. Çetinkaya için dualar edilirken, hayatını kaybeden başhekimin yakınları ve çalışma arkadaşları göz yaşlarını tutamadı. Düzenlenen törene başhekimin hayatta iken kullandığı hekim önlüğü de getirildi. Cenaze aracının önünde vefat eden başhekim için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından ise başhekim Lütfi Çetinkaya, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Başhekimin cenazesinin öğle namazını müteakip İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

# Gebze, İstanbul

28 Ara 2020 - 11:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ulaşlı’da görsel aydınlatma imalatı yapılıyor mask
Ulaşlı’da görsel aydınlatma imalatı yapılıyor
Mobil uygulamalar arkadaşımız oldu mask
Mobil uygulamalar arkadaşımız oldu
İzmit Belediyesi kentin her bir taşına sahip çıkıyor mask
İzmit Belediyesi kentin her bir taşına sahip çıkıyor
Eski Valilik Konağı restorasyonunda sona gelindi mask
Eski Valilik Konağı restorasyonunda sona gelindi
Ayşe Kuşoğlu vefat etti mask
Ayşe Kuşoğlu vefat etti
Yılbaşı için ek genelge! Tedbirler tek tek sıralandı mask
Yılbaşı için ek genelge! Tedbirler tek tek sıralandı
Anket Asgari ücret ne kadar olmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez" mask
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez"
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik! mask
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik!
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya? mask
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya?
İnşaatı kontrole gelen mühendis rögara düştü mask
İnşaatı kontrole gelen mühendis rögara düştü
İzmit'teki o binalar hakkında yıkım kararı verildi mask
İzmit'teki o binalar hakkında yıkım kararı verildi
Emeklilerin 2021 yılı maaş zammı belli oldu mask
Emeklilerin 2021 yılı maaş zammı belli oldu

GALERİ

BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik mask
BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi mask
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi
Deprem anında pencereden atladı mask
Deprem anında pencereden atladı
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı mask
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Hacettepespor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Hacettepespor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Hem evi hem de kefen parası yandı! mask
Hem evi hem de kefen parası yandı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL