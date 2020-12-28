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28 Ara 2020 - 11:54- Gündem G: 28 Ara 2020 - 11:56

Sanayi Sitesinde asfalt seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanayi Sitesi içerisinde, bozuk olan caddelerin asfaltlama çalışmasını tamamladı.
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İzmit Sanayi Sitesi içerisindeki cadde ve bozuk olan yollar, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı. Sabah erken saatlerde başlayan asfaltlama çalışması sonrası, bozuk olan yollarında tadilatı yapıldı. Su birikintilerinin yaşandığı yollarda elden geçirilerek yama yapıldı. İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan, yapılan çalışmadan dolayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve emeği geçen tüm belediye yetkililerine teşekkür etti.
# İzmit, Kocaeli, Büyükşehir

28 Ara 2020 - 11:54 - Gündem

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