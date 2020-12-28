Ünlü: “Fakirden kıstılar, Baro’ya verdiler”

AKP İzmit Belediyesi Meclis Başkanvekili Hayrettin Ünlü, Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:111 Kocaeli Plaza adresinde bulunan ve kamuoyu tarafından Baro Binası olarak bilinen iş merkezinin duvarının İzmit Belediyesi tarafından 5 Haziran 2020 tarihinde yıllık 85 bin TL’ye kiralandığını belirterek şöyle dedi: “Seçildiği günden bu yana belediye borç batağında, çok fazla işçi var diyen İzmit Belediye Başkanının, daha sonra yaptığı uygulamalarla kendisiyle nasıl çelişkiye düştüğünü gördük. Borç batağında dediği belediyenin kasasından bugüne kadar görülmemiş düzeyde reklam harcamaları yapıldı. Siyasi propaganda için belediye bütçesi kullanıldı. İşçi çok var dediler, seçildikleri günden bu yana belediyeye kendisine yakın kim varsa almayı sürdürüyorlar. Özellikle reklam konusunda ihtiyaç sahiplerinin aylık 100-150 TL’lik yardım kartlarını iptal edip, olur olmaz her yerde reklam peşinde koşmak hangi vicdana sığar merak ediyoruz. Merak ettiğimiz bir başka konu da yine halkın parasıyla kirası belediye kasasından ödenip, başka kurumlara tahsis edilen yerlerden herhangi bir bedel alınıp-alınmayacağıdır”.

"ÜCRET ALACAK MI?"

“Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız Mehmet İlket Kazan ile Engin Duymaz’ın soru önergesi üzerine İzmit Belediyesi’nin 11 Kasım 2020’de verdiği cevaptan anlıyoruz ki, halk arasında Baro Binası olarak bilinen Kocaeli Plaza’nın duvarı 5 Haziran 2020’de İzmit Belediyesi tarafından yıllık 85 bin TL’ye kiralanmış. Hepimizin de takip ettiği gibi bu binanın kiralandığını normal şartlarda anlamak mümkün değildi. Çünkü bugüne kadar bu duvarda sadece Kocaeli Barosu’na ait duyuru vardı. Şimdi sormak gerekir ki, yaklaşık 7 aydır Kocaeli Barosu’na kullandırılan bu duvardan İzmit Belediyesi herhangi bir bedel alacak mı? İhtiyaç sahiplerine aylık 100-150 TL’yi fazla görüp, israf diye kısıtlamaya giden İzmit Belediye Başkanı, milletin vergileriyle yıllık 85 bin TL ödeyerek kiraladığı bu duvarı aylardır kullanan Kocaeli Barosu’ndan ücret alacak mı? Kocaeli Barosu, bu şehrin 8-10 yardıma muhtaç insanın daha zor durumda mı merak ediyoruz? Yoksa seçim dönemi yaşanan dayanışma karşılığında milletin parasıyla bedel mi ödeniyor, bunu açıklamaları gerekir”.