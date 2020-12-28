Kandıralı, ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl bir operasyon geçiren ve tedavisi Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam eden Mustafa Kandıralı, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü müzisyenin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kandıralı'nın cenazesi bugün ikindi namazının ardından İstanbul Zincirli Kuyu Mezarlığında toprağa verilecek.
Mustafa Kandıralı kimdir?
Mustafa Kandıralı, İzmit'in Kandıra kazasında 1930 yılında doğdu. Klarnet çalar. 1960'lı senelerde ABD'de konser turu yapmış dünyaca ünlü klarnetçi.
On üç yaşında Kandıra’daki evinden kaçıp yürüyerek İstanbul’a gelen Mustafa Kandıralı 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20’den fazla kaset sığdırdı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca TRT’deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi hâline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi. Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi Yıldıray Deniz B., diğeri ise Hüsnü Şenlendirici'dir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - mekanı cennet olsun , kandıralı denince akla gelen4- 5 isimden biri idi yakınlarına sabırlar dilerim
Klarnetçi Enver - Allah rahmet eylesin, müzik camiası bir ustayı daha kaybetti.
Yenilikçi stili ve tekniği ondan sonraki kuşaklara, enstrumanın doğal tadını bozmadan nasıl modernize edilerek çalınacağını öğretti..
Toprağın bol olsun üstad..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.