İmamoğlu: “Kocaeli’nin tüm belediyelerine kapımız açık”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile İzmit Belediyesi ortaklığıyla, ‘Afet Odaklı Sosyal Konut Projesi' KİPTAŞ İzmit Evleri temel atma töreni bugün yaptı. Projenin gerçekleşeceği İzmit Arızlı Mahallesi'nde gerçekleşen temel atma törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, TBMM Başkan Vekili Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, CHP İl Başkan Vekili Gökhan Darcan, İYİ Parti İl Başkan Vekili Çağlar Özler, CHP Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

“SÜRECİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ”

Törende ilk konuşmayı KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt gerçekleştirdi. Proje sürecinin ne kadar zorl olduğuna değinen Ali Kurt konuşmasında, “Bu proje ile kamu kurumlarının iş birliği içinde olduğunda, kısa sürede nasıl güzel işler üretebileceğini görebiliyoruz. 3 ay önce mimari projelerini mühendislik projelerini tamamladık ve temel atıyoruz. Yaptığımız tüm işlerde evi olmayan vatandaşlara fırsat eşitliği sağlıyoruz. KİPTAŞ yönetimi olarak sorunlara değiş çözümlere odaklandık. Siyasetin engel olarak gösterilmesine rağmen alternatif bütçeler geliştirdik. Tüm süreçleri şeffaf bir şekilde sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Bugün temelini atacağımız projemiz yeni yönetim vizyonunun bir projesi olacak. En baştan beri katılımcı bir anlayış ile hareket ettik. Bir anket düzenledik ve 10 binin üzerinde katılımcı oldu” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA TAKSİT”

Konuşmasının devamında projelerin detaylarından bahseden Ali Kurt, “143 konut 5 ticari birimden oluşan projemiz toplam 148 bağımsız birinden oluşuyor. Projemizde konutların ortalama 87 Metrekare 37 adet 2+1 kullanımlı dairelerimiz, 93 metrekare 66 adet 2+1 ara kat dairelerimiz. 144 metrekare 40 adet 3+1 olmak üzere 4 bloklu bir projedir. Projemiz peşin 274 bin liradan başlayan fiyatların yanı sıra asgari peşinat tutarımız 27 bin 405 TL’den başlayarak 120 ay vadeli bankalardan aldığımız özel finans oranı sayesinde aylık taksitlerimiz 2 bin 510 liradan başlayacaktır. Taksitlerimizde asgari ücretin altına inmek için çok çaba sarf ettik ve bunu başardık. Cinarevlerkiptas.com.tr sitemizde başvuru şartlar detaylı bir şekilde yer alıyor” dedi.

“MUTLU VE GURURLUYUZ”

Başkan Kurt’un ardından kürsüye çıkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında İzmit Belediyesine yönelik yapılan baskılardan bahsetti. Hürriyet konuşmasında, “Başkanımızı burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sayın başkanımız Türkiye’nin kalbini yönetiyor. KİPTAŞ İzmit Çınar Evler Projesi’nin temelini atıyoruz. Mutlu ve gururluyuz. Başkanımız İzmit’e abilik yaptı, bu birliktelik bizim için çok önemli. Burada sadece ev projesinin temelini atmıyoruz aslında, burada İzmit ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında güçlü bir birlikteliğin temelini atıyoruz. Başkanımız İzmit’i Kocaeli’yi çok seviyor” dedi.

TÖRENE ENGEL

Göreve geldiklerinden beri türlü engellemelerle mücadele ettiklerini ifade eden Hürriyet, “Borçlu teslim aldığımız bir belediye ve ardından koronavirüs belası ile baş başa kaldık. Bunlar yetmezmiş gibi her türlü iftira ve karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. Buraya beton atacak mikserler için bile bin dereden su getirildi. Siyasetin kısır çekişmesine takılmadan engelleri aşmaya çalıştık. Bizim arkamızda hükümet desteği yok diyerek köşemize çekilmedik. Çözüm için çalıştık. Bu kentte her toplantının gündemi biziz maalesef. Herkes bizi konuşuyor. Biz hizmetlerle uğraşıyoruz” şeklinde konuştu

“BİZİMLE YARIŞIYORLAR”

Kısır siyasete izin vermediklerini vurgulayan Hürriyet, “20 yıldır unuttuklarını hatırlatıyoruz birilerine. Teleferik diyoruz, teleferik yapacağız diyorlar. Tarım diyoruz, 20 yıldır akıllarına gelmeyen tarımı gündemlerine alıyorlar. Depremden kalan hasarlı konutları yıkamayanlar, rantsal dönüşüme imza atanlar birden kentsel dönüşüm demeye başlıyorlar. Biz sanat kenti diyoruz, önce eleştiriyorlar sonra sahipleniyorlar. Milletimiz olanları dikkatle takip ediyoruz. Bütün belediyeler bizimle yarışıyor ama bir fark var biz onlarla yarışmıyoruz” dedi

“TOKAT GİBİ ÇARPACAK”

Sözlerine devam eden Hürriyet şu ifadeleri kullandı: “Çınar Evler Projesi afet odaklı yeni bir anlayışla inşa edilen bir konut projesi. Biz burada aslında bir örnek oluşturuyoruz. Bugüne kadar sosyal konut adı altında yapılan rant projelerine tokat gibi çarpacak bu proje. Asgari ücretin altında bir ücretle ödeme yapılacak. Peşinat olarak 27 bin lira belirlendi. Orta ve alt gelirli vatandaşlarımızın alabileceği önemli bir proje. İnsanlarımız burada ev sahibi olacaklar. Projemiz hayırlı olsun.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİMİZ

Hürriyet’in ardından kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu deprem gerçeğinden bahsederek konuşmasına başladı. İzmit’te yapılan projenin kentsel dönüşüm projesi olmayıp sosyal konut projesi olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan İmamoğlu, “En asgari oranda insanların en üst derecede mutlu olduğu konutlar üretmeye çalışıyoruz. Asgari oranda bazı koşulların sağlandığı bir ortamın oluşmasının şart olduğunu söyledim. Türkiye’nin bir tasarım sorunu yaşadığı ortada. Burada gördüğünüz tasarım bu titizliğin bir sonucu. KİPTAŞ olarak kentsel dönüşüm önceliğimiz var” dedi.

“İSTANBUL’UN TRAMVASINI DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?”

Sözlerinin devamında İstanbul’un sorunlarına değinen İmamoğlu konuşmasının devamında, “Emsal artışı ile kentlerimiz rezil rüsva ediyoruz. Bu tür sorunları yaşamamak için herkes taşın altına elini koymalı. İzmit’te yaşanan deprem Türkiye’ye 2001 krizini getirdi. Ben de o dönemde iş insanıydım yaşadık o tramvayı. Siz İstanbul depreminin Türkiye’ye yaşatacağı tramvayı tahmin edebiliyor musunuz? Bu yük tek başına hiçbir kurumun çözmeyeceği bir yük”

“KOCAELİ’NİN TÜM BELEDİYELERİNE KAPIMIZ AÇIK”

Sözlerine devam eden İmamoğlu, “Bugün yaptığımız, depremle mücadelenin dışına başka bir yönü de var. Dayanışma. Tabi ki İzmit Belediye Başkanım ile dayanışma içinde olacağım. Sadece CHP’li olduğu için ya da Fatma Hanım’ı sevdiğimiz için yapılan bir iş birliği değil. Her belediyeyi ziyaret ettim. Parti ayrımı yapmaksızın, bir parti randevu vermiyor. Arkadaşlarım belediyeleri gezip nasıl iş birliği yapabiliriz diye çalışıyor. Bunu Aşmak adına biz bugün İzmit’le dayanışma içindeyiz. Dayanışma içinde olmak isteyen belediye varsa kapımız açık Kocaeli’nin bütün belediyelerine duyuruyorum. BU manada bizim Fatma Hanım ile iş birliğimiz var. Sadece KİPTAŞ ile değil birçok müdürlük ile iş birliğimiz var. Fatma Hanım önümüzdeki günlerde İzmit halkına duyurur” dedi.

“18 AY SÜRE”

Sözlerinin sonlarına doğru İmamoğlu, “Hem Fatma Hanıma hem de arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Fatma hanımın iki arzusu vardı biri düşük peşinat bir diğeri de asgari ücreti aşmaması aynı zamanda sağlık çalışanları talebi. Atacağımız temel hayırlara vesile olsun. 18 bitim süresini doğru takvime çekebilmeye çalışacağız. İnşallah Yeni sosyal konutlar kazandırmaya devam ederiz. Sosyal konutlarımız hayırlı olsun” dedi. konuşmalardan sonra başkanlar ve milletvekilleri butona basarak temel atma töreni gerçekleştirdi. Temel atma sonrası başkanlar proje alanını birlikte incelediler.