Körfez köy yolları, 2020 yılında daha modern oldu  

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tüm ilçelerde olduğu gibi Körfez ilçesi köylerinde de yolların üstyapı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2020 yılı boyunca birçok çalışma yapıldı. Körfez ilçenin 16 köyünde 55 bin metre yolda yapılan çalışmalarla köy yolları daha kullanışlı, konforlu ve güvenli hale getirildi.

KÖY YOLLARI ŞEHİR MERKEZİNİ ARATMIYOR

16 köyü bulunan Körfez ilçesinde 2020 yılı içerisinde Covit-19 pandemisi nedeniyle çeşitli kısıtlamaların yaşanmasına rağmen çalışmalara ara vermeyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 55 bin metre yola 71 bin 860 ton stabilize malzeme serimi yaptı. Ayrıca, 9 bin 500 metre yolda reglaj yol bakım onarım çalışması yaptı. Körfeze bağlı 16 köyü birbirine bağlayan, köyler arasında ulaşımı sağlayan yollardaki aşınma ve bozulmalar bin 450 ton yama asfalt yapımı ile giderildi. Körfez’e bağlı Kalburcu, Kutluca, Alihocalar, Sevindikli, Sipahi, Belen gibi 16 köyün yolları şehir merkezini aratmayacak asfalt yollarla ulaşım olanağına sahip.

DERE TEMİZLİĞİ VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARI

Köy yollarının bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra derelerden su taşmasını engellemek için dere temizliği ve dere genişletme çalışması da hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Naip, Kalburcu, Kutluca köylerinde uygulamalar yaptı. Yollardaki suyu tahliye etmek, dere ve su geçişini sağlamak için yol altlarına koruge ve büz borularla altyapı çalışması yapıldı. Yıl boyunca yapılan köy yolları altyapı çalışmalarında 2 metre çapındaki büz borularla yolların altından suyun akarak yoluna devam etmesi sağlandı. Böylece vatandaşların altyapı ihtiyacı sorunsuz bir şekilde hizmete sunuldu.