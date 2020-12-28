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28 Ara 2020 - 12:47- Gündem G: 28 Ara 2020 - 12:48

Kandıra’da koronavirüs ile mücadele sürüyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Kandıra Belediyesi, bu kapsamda kamu kurumları, ibadethane, okul ve toplu kullanım alanlarını günlük olarak dezenfekte ediyor.

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Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde Koronavirüs ile mücadeleyi sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, vatandaşların toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan Temizlik İşleri Müdürü Mücahit Diş “Vatandaşlarımızın sağlığını önemseyen bir hizmet anlayışımız var. Gerek ortak kullanım alanları gerekse kamu, cami, parklar ve bankamatikler olmak üzere düzenli çalışmalarımız sürüyor. Başkanımız Sayın Adnan Turan’ın talimatlarıyla koronavirüs olan vatandaşlarımızın apartman ve işyerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz.” dedi.
# Kandıra, koronavirüs

28 Ara 2020 - 12:47 - Gündem

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