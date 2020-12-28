CHP’li Tarhan: Darıca Farabi Hastanesi’nde usulsüz görevlendirmeleri sordu

Tahsin Tarhan’ın soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“ Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kendine bağlı olarak görev yapan sağlık çalışanlarının hak ve güvencelerini yok sayan uygulamalara başvurmaktadır. Hastane bünyesindeki anestezi teknisyenleri ve evde bakım hizmeti çalışanları görev tanımlarının dışında çalışmaya zorlanmaktadırlar. Bu durum kamu görevlisi olan hastane çalışanlarının kazanılmış haklarını tehdit etmektedir” dedi.

“HASTANE YÖNETİMİNİN KEYFİ TUTUMU”

Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan;

“Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından anestezi teknisyenlerinin başka bir hastanede ve yoğun bakım ünitesinde görevlendirmeleri için yazılı tebliğ verilmiştir. Evde bakım hizmetleri çalışanları ise sözlü olarak acil servis biriminde görevlendirilmişlerdir. Çalışanlar kararlara itiraz ettiklerinde hastane yönetimi tarafından tehdit edilmişlerdir. Anestezi teknisyenleri ve evde bakım hizmetleri çalışanlarının görev tanımları yasalar ve yönetmeliklerle güvence altına alınmıştır. Bu çalışanlar görev tanımları dışında çalışmaya zorlanamaz. Hastane yönetimi keyfi tutum ve davranışlarına bir an önce son vermelidir” dedi.

Sözlerini sürdüren Tarhan;

“Covid-19 gibi hassas bir dönemde yoğun bakım ünitesinde uzman olmayan kişilerin çalıştırılması hastayı ve sağlık çalışanını riske atmak demektir. Bu alanda bir eksiklik var ise Bakanlık atanmayı bekleyen binlerce sağlık personelini burada istihdam etmelidir. Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları usulüne uygun olmayan görevlendirmelerin yanında eğitim, verilen dinlenme molaları, güvenlik ve yemek konularında da problemler yaşamaktadırlar. Bakanlığın hastanenin ve sağlık çalışanlarının bu sorunlarına çözüm bulmasını, gerekli denetim ve yaptırımları hayata geçirmesini bekliyoruz” dedi.