Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
28 Ara 2020 - 20:30- Eğitim

Üniversite öğrencilerine göre KYK yardımları yetersiz

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi destek zamları geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Konuyla ilgili öğrencilerin görüşlerini aldık

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK kredi ve burs katkı ücretlerine getirilen zam miktarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Lisans öğrencileri 2020 yılında 550 lira alırken 2021 yılında 650 lira alacak. Yükseklisans yapanlar ise Ocak ayından itibaren bin 100 liradan bin 300 liraya yükselirken, doktora yapanlar 1900 lira alacak. Kredi ve burs desteği ücretlerinin arttırılmasıyla birlikte gazetemiz olarak üniversite öğrencilerine konuyla ilgili fikirlerini sorduk.

"SADECE KİTAP ÜCRETİM 600 LİRA"

Aydın Üniversitesi’nde okuyan Burak Aktaş, "Ben 650 lira KYK alıyorum ama yeterli değil. Kira fiyatları çok yüksek. Herkes yurtta kalmıyor zaten yurt fiyatları da kiralarla yarışıyor. Sadece kirayı ve temel gıdayı çıkartsak yine yetersiz. Kitap ücretleri çok yüksek. Ben Almanca okuyorum. 600 lira zaten kitaplara verdim geçen gün. Yani sadece kitap parasına yeter. Hobi alanımız kalmıyor. Zaten kendimizi geliştirmek için bir kursa gitmek istesek hepsi ücretli. Devletin öğrenciye ve eğitime daha fazla yardımcı olması gerekiyor" dedi.

"KİRADA KALAN ARKADAŞLARIM ZORLANIYOR"

Sakarya Üniversitesi’nde okuyan Miray Yılmaz ise, “Ben okula evden gidip geliyorum Kocaelinde yaşıyorum buradan yakın fakat yine 650 lira yeterli olmuyor. Zaten günde 20 lira yol parası veriyorum. Ek olarak kitap parası okulda yemek vs. kısıtlı bir ücret. Yine bir nebze rahatlatıyor. Fakat evde ve yurtta kalan arkadaşlarım var. Bin lira kira ödüyorlar yani aile desteği olmadan bir öğrencinin geçinmesi çok zor" ifadelerini kullandı.

"GERİ ÖDEMELİ BURS OLMAMALI"

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan Sude Altınay ise, "Bir öğrenci ailesinden destek almasa 650 lirayla geçinemez. Ailesi olmayan insanlar var. Ailesinden destek almadan yaşayanlar var. Devletin eğitimde daha çok destek olması gerekiyor fakat Türkiye şartları çok sınırlı. Fakat en azından kedi burslarının olmaması gerek. Eğitim için verilen paranın geri alınmasını doğru bulmuyorum" dedi.

"AİLELER DE BORÇLANIYOR"

İstanbul Üniversitesi’nde okuyan Rümeysa Alaklı ise, "KYK bursları yeterli değil. Ekonomik açıdan öğrencilere daha fazla yardım edilmesi gerekiyor. Ben zam geldiğinde de çok sevinemiyorum açıkcası. Benim geri ödemeli bursum. Yeni mezun oldum nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. İşsizim şuan mecburen ailem ödeyecek. Keşke öğrencilere ve ailelere bu şekilde yük olunmasa" dedi.

"650 LİRA BURS 900 LİRA KİRA"

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Seda Oran, "Burslar hiçbir zaman tam anlamıyla yeterli olmuyor. Özellikle başka bir şehirde okuyorsan sadece bursla asla geçimini sağlayamıyorsun. Türkiye'de aile desteği olmadan ya da ek olarak çalışmadan üniversite okumak neredeyse imkansız. Ben yurtta kalıyordum KYK yurdu çıkmadı özel yurtta kaldım kira fiyatlarından bir farkı yok. Yani burada okuyan arkadaşlarımda var küçücük bir evde kalıyor normal standart 900 lira kira veriyor. 650 lira lisans öğrencisine yetmez" dedi.

"YOL VE YEMEK ÜCRETİNİ KARŞILIYOR"

Sakarya Üniversitesi’nde okuyan Sevde Rumelioğlu ise, "Yeterli değil yol yemek parasına anca yetiyor. Yol parası vermek istemesen kampüs yakınlarında ev kiraları 1000 lira öğrencinin geçinmesi çok zor. Özellikle kira fiyatları çok yüksek. Kredi alanlar için daha da kötü zaten yetersiz bir ücret bir de onu borç olarak geri ödeyecekler" dedi.

"DAHA FAZLA DESTEK GEREKLİ"

Sakarya Üniversitesi’nde okuyan Ülkü Yayla ise, "Öğrencinin kendi ihtiyaçları var, barınma ücreti var, kitap ücreti var. Bunların hepsini topladığımızda 650 lira yapmıyor yani yeterli bir rakam değil. Öğrenciye daha fazla destek olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ÇİFT BURS ALMAMA RAĞMEN YETMİYOR"

Avrasya Üniversitesi mezunu Aslıhan Gür, "Ben kredi bursu aldım şimdi yeni mezunum ve işsizim şimdi kara kara nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum aldığım krediyi. Çoğu arkadaşımda benimle aynı durumda onlarda yeni mezun oldu. Devletin öğrenciye geri ödemeli bir destekte bulunmasını saçma buluyorum. Devlet eğitimin her türlü arkasında olup geri ödenek istememesi gerekiyor bence. Ben 2020 yılında 550 lira aldım üzerine başka yerlerden burs aldım yine de yetmedi yani 650 lira bir öğrenciye yetmez sadece borçlu bırakıyor" dedi.

"YETERLİ BULMUYORUM"

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi Yağmur Yayla, "Ben evden gidip geliyorum okula aylık 250 lira yol parası veriyorum. Yeme içme kendi ihtiyaçlarım çok zor yetiyor. Genel olarak arkadaşlarım yurtlarda ya da kirada yaşıyor. Onlar için daha zor hiçbir şekilde yeterli bulmuyorum" dedi.

# İstanbul, aile, yardım, Gebze, eğitim, destek

28 Ara 2020 - 20:30 - Eğitim

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