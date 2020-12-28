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28 Ara 2020 - 23:58- Spor G: 28 Ara 2020 - 15:21

Bizler inandık siz de inanın !

Bu sloganı bu kez taraftarlar değil, futbolcular kullandı ve kenti desteğe çağırdı. Benhur, Murat Cem, Kemalcan, Bayram, basın aracılığıyla tüm kente çağrı yapıp, kendilerine inanmalarını istedi
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Erteleme maçlarının art arda programa alınması nedeniyle devre arası tatili yapamayacak olan 2.Lig Beyaz Grup ekibimiz Yeşil Siyahlılar, yarın Zonguldak ile yılın son maçını evinde, cumartesi günü ise Ankara Demir ile yılın ilk maçını deplasmanda oynayacak. Yeşil Siyahlılar, bugün Zonguldak maçı için son ter idmanını yapıp, kampa girecek. Seyircisiz maç yarın 13.00’te başlayacak ve Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Müsabakayı misli.com canlı yayınlayacak. 
# Kocaeli, Maç

28 Ara 2020 - 23:58 - Spor

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