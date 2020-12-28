Bizler inandık siz de inanın !

Erteleme maçlarının art arda programa alınması nedeniyle devre arası tatili yapamayacak olan 2.Lig Beyaz Grup ekibimiz Yeşil Siyahlılar, yarın Zonguldak ile yılın son maçını evinde, cumartesi günü ise Ankara Demir ile yılın ilk maçını deplasmanda oynayacak. Yeşil Siyahlılar, bugün Zonguldak maçı için son ter idmanını yapıp, kampa girecek. Seyircisiz maç yarın 13.00’te başlayacak ve Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Müsabakayı misli.com canlı yayınlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.