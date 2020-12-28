28 Ara 2020 - 23:58- Spor

Bizler inandık siz de inanın !

Bu sloganı bu kez taraftarlar değil, futbolcular kullandı ve kenti desteğe çağırdı. Benhur, Murat Cem, Kemalcan, Bayram, basın aracılığıyla tüm kente çağrı yapıp, kendilerine inanmalarını istedi