Sağlık çalışanlarına bal ikramı geldi

Kocaeli Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına moral amaçlı bal ikramında bulunarak destek oldu. Kocaeli Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği bugün, Kocaeli Uzunçiftlik 1 No'lu Sağlık Ocağı ve 7 No'lu Sağlık ocağını ziyarette bulundu. Bal ikramını gerçekleştiren Kocaeli Tarım ve Arıcılık Derneği Bölge Temsilcisi Eyüp Sultan Keskin,"Koronavirüs sebebi ile çok zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte canla başla çalışan sağlıkçılarımız bizim için önemli. Bu şekilde moral vermek istedik. Öncelikle sağlık ocaklarını ziyarette bulunduk. Sonraki süreçte hastanelere gideceğiz" dedi.