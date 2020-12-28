FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Alınan bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli merkezli İzmir ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkına yakalama kararı çıkartılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ile birlikte 7 askeri okul eski öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 1 üst teğmen ve 1 astsubay tutuklanırken aralarındaki 4 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı 7 askeri okul eski öğrencisi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.