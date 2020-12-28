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28 Ara 2020 - 16:55- Kültür-Sanat G: 28 Ara 2020 - 17:03

KBFT'nin fotoğrafları Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sergilenecek

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği üyelerinin 60 fotoğrafı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sergilenecek
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İlimizin en aktif sivil toplum örgütlerinden Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği üyeleri, 60 fotoğraftan oluşan sergi fotoğraflarını, Kocaeli Devlet Hastanesi Müdürü Tahsin Karabulut'a teslim etti. Teslim sırasında Dernek Başkanı Kemal Kaya; üyelerimizin tamamen kendi olanakları ile oluşturduğu sergiye ait fotoğrafların sonraki günlerde hastanenin duvarlarında sürekli bir biçimde izlenebilecek olması en büyük mutluluk kaynağımız olacak.” diyerek temennilerini dile getirdi
# Kocaeli

28 Ara 2020 - 16:55 - Kültür-Sanat

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