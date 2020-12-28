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28 Ara 2020 - 17:35- Gündem G: 28 Ara 2020 - 17:41

İzmit Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 TL olacak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün 2.825.90 TL olarak açıklanan asgari ücrete karşın, belediye çalışanları için en düşük maaşın 3 bin 100 TL olacağının müjdesini verdi
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün açıklanan asgari ücret sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Hürriyet, “Bugün asgari ücret açıklandı. Ne yazık ki; açıklanan oran vatandaşlarımızı mutlu etmedi. Uzun zamandır devam eden ekonomik kriz, pandemi koşullarıyla birlikte daha da derinleşti ve insanlarımızın alım gücü düştü. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, eğitim-gıda masrafları derken vatandaşımız ciddi bir dar boğazda. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda yeni toplu sözleşmemizle birlikte belediyemizde hiçbir emekçimizin aldığı maaş 3.100 TL’nin altında olmayacaktır.” dedi.
# İzmit, eğitim

28 Ara 2020 - 17:35 - Gündem

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