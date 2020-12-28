İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün açıklanan asgari ücret sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Hürriyet, “Bugün asgari ücret açıklandı. Ne yazık ki; açıklanan oran vatandaşlarımızı mutlu etmedi. Uzun zamandır devam eden ekonomik kriz, pandemi koşullarıyla birlikte daha da derinleşti ve insanlarımızın alım gücü düştü. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, eğitim-gıda masrafları derken vatandaşımız ciddi bir dar boğazda. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda yeni toplu sözleşmemizle birlikte belediyemizde hiçbir emekçimizin aldığı maaş 3.100 TL’nin altında olmayacaktır.” dedi.
28 Ara 2020 - 17:35- Gündem Güncelleme: 28 Ara 2020 - 17:41
İzmit Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 TL olacak
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün 2.825.90 TL olarak açıklanan asgari ücrete karşın, belediye çalışanları için en düşük maaşın 3 bin 100 TL olacağının müjdesini verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.