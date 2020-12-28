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28 Ara 2020 - 17:37- Gündem G: 28 Ara 2020 - 17:38

Baro gitti, İmamoğlu geldi

İzmit Belediyesi’nin, yıllık 85 bin TL’ye 3 yıllığına kiraladığı ve Kocaeli Barosu’na tahsis ettiği iş merkezinin duvarına Kiptaş İzmit Çınar Evleri’nin afişi asıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde bulanan reklam panosunu yıllık 85 bin lira bedelle 3 yıllığına kiralamıştı. Yüksek bedelli panonun yaklaşık 7 aydır Kocaeli Barosu'nun kullanımında olması Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin tepkisine neden olmuştu. AKP'li Meclis üyesi Hayrettin Ünlü, reklam panosu ile ilgili bugün yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e yüklenmiş, Hürriyet'i reklam peşinden koşmak ile suçlamıştı.

İMAMOĞLU VE HÜRRİYET

Ünlü'nün reklam duvarı için Baronun ödeme yapıp yapmayacağını sorguladı gün pano değişti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesi ile ortak yapılan Çınar İzmit Evlerinin reklamı asıldı. İzmit Belediyesi, söz konusu duvarı projenin tanıtımı için ayırdı.  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu afiş boydan boya duvara asıldı.

# Kocaeli, İzmit, AKP, Büyükşehir, İstanbul, Körfez

28 Ara 2020 - 17:37 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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