KOTO: Asgari ücret bize de süpriz oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret hakkında gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin bir işçi için brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmış oldu. Konuyla ilgili gazetemize açıklamada bulunan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise,"Maalesef pandemi nedeni ile esnaf zor durumda tabiki esnaf için iyi olmayabilir. Normalde ortalama bir zam geliyordu bu sefer yüzde yirmilik bir zam geldi. Genel anlamda bizim için de süpriz bir rakam oldu. Devletimiz öyle uygun görmüş hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.