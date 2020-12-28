KOTO: Asgari ücret bize de süpriz oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret hakkında gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin bir işçi için brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmış oldu. Konuyla ilgili gazetemize açıklamada bulunan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise,"Maalesef pandemi nedeni ile esnaf zor durumda tabiki esnaf için iyi olmayabilir. Normalde ortalama bir zam geliyordu bu sefer yüzde yirmilik bir zam geldi. Genel anlamda bizim için de süpriz bir rakam oldu. Devletimiz öyle uygun görmüş hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.