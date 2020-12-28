Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret hakkında gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası vatandaşlar oranı yetersiz bulurken esnaf ise fazla buldu. Kocaeli Esnaflar Odası Başkanı konuyla ilgili,"Bu zor dönemlerde esnafa destek amaçlı devlet asgari ücretin yarısını karşılamalı" dedi.
"ESNAF ZATEN SIKINTILI BİR SÜREÇTE"
Kocaeli Esnaflar Odası Başkanı Kadir Durmuş açıklamasının devamında ise,"Pandemi sürecinden dolayı esnaf zaten sıkıntılı bir süreçte. Vatandaşımız için tabiki en iyisini isteriz vatandaşı da anlamak lazım ama esnafı da düşünmemiz gerek. Asgari ücretin yüzde yirmi artış göstermesi demek vergilerin ve SGK ödemelerinin de çoğalması demek. Esnaf zaten sıkıntılı bir süreçte. En azından devlet asgari ücretin yarısını karşılarsa esnaf için daha iyi olur" şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.