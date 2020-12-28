İzmit’te bazı pazarların günleri değişti

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulamayacak olan Plaj Yolu Köylü pazarı, Yuvam Akarca ve Ayazma pazarlarının günü değişti. Yapılacak düzenleme ile vatandaşların mağdur olmadan alışverişlerini yapabilecekleri belirtilirken, zabıta müdürlüğü ekipleri de pazarlardaki çalışmalarına devam edecek.
Kısıtlama sebebiyle düzenleme yapılan pazarların yeni günleri şu şekilde;
Plaj yolu Köylü Pazarı 31 Aralık Perşembe günü,
Yuvam Akarca Pazarı 31 Aralık Perşembe günü
Ayazma Pazarı 31 Aralık Perşembe günü
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.