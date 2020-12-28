Koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra öldü

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 75 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 aşısının ilk dozunu aldıktan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği kaydedildi. Hayatını kaybeden kişinin daha önce de kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.
AŞI İŞE KALP KRİZİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?
İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hezi Levy, kalp krizi ile aşı arasında bir ilişki olup olmadığına dair soruyu yanıtlamak için özel bir heyetin soruşturma yapacağını duyurdu. Öte yandan İsrail resmi verilere göre şu ana kadar 379 bin İsrailli Kovid-19 aşısı oldu.
İSRAİL, 8 MİLYON DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI
İsrail, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 373 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, 3 bin 704 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.