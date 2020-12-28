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28 Ara 2020 - 18:46- Gündem G: 28 Ara 2020 - 18:49

Yüz yüze eğitimde yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasında, corona virüsü salgınının mutasyonların yol açtığı belirsizliklerle ağırlaşarak devam ettiğini belirtti. Erdoğan, yüz yüze eğitimde verilen aranın da 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

“BAYRAĞI BEZ PARÇASI GÖRENLER İSTİKLAL MARŞI’NI ANLAYAMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir.

* Bayrağı bez parçası, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin, İstiklal Marşı’nı anlayabilmesi mümkün değildir.

* Özellikle dünden gelen bu mandacıların, envai çeşit hainliğin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha çok sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor.

* Bayrak ve ezan hassasiyeti yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız var.

“İLK HABERLEŞME UYDUMUZU 2022’DE UZAYA GÖNDERİYORUZ”

* İnşallah 2023’de ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletin arasına sokarak hep birlikte ortaya koyacağız. Bugünkü kabine toplantımızda ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planını da görüştük.

* Siber güvenlik tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan konuların başında geliyor. Güvenlik, sağlık, eğitime kadar her alanda hayatımızın ayrılmaz parçası olan dijitalleşmeyle birlikte siber tehditlerde büyük artış yaşanıyor.

* Esasen savunma sanayi projelerimizin temel bileşenleri arasında dijital sistemler ilk sıralarda yer alıyor. Günlük hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerin tamamı da dijital altyapılar üzerinde çalışıyor.

* Devletler vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanında dijital verileri de korumak durumundadırlar. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile bu doğrultuda ilk adımı atmıştık. Geldiğimiz noktada ülkemizin siber güvenlik politikalarını bütüncül bir anlayışla özellikle yeni bir strateji oluşturma konusunda adımı attık.

* İlk haberleşme uydumuzu 2022’de uzay gönderiyoruz. Mavi Vatan’dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza, sahip çıkacağız.

“ÇEŞİTLİ YERLERDE TOPRAK KİRALAMAYA BAŞLADIK”

* Bugün 140 ülke, başka yerlerde toprak kiralamak üzere kendisini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir.

* Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılama değil, yarım asır bir asır sonrasının ihtiyaçlarını karşılamadır.

* Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık.

“TÜRKİYE TARIMSAL MİLLİ GELİRDE AVRUPA’DA İLK SIRAYA YÜKSELDİ”

* Türkiye’nin Avrupa’dan Asya’ya uzanan toprakları kendi imkanlarını karşılayacak bir imkan sağlıyor. Son dönemde yaptığımız altyapı sayesinde ülkemiz önemli bir ihracatçı konumuna gelmiştir.

* Türkiye, geçtiğimiz 18 yılda, tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek, Avrupa’da ilk sıraya yükselmiştir.

* Geçtiğimiz yıl 197 farklı ülkeye tarımsal ürün ihraç ederek, 18 milyar gelir elde ettik. Un ihracatında dünyada 1. makarna ihracatında 2. sıradayız.

* Çiftçimize verdiğimiz destekleri bu dönemde 12 kat arttırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkardık.

* Tarımsal üretimdeki artış kendi kendine gelişmedi. Bunun için destekler yanında çok büyük suluma projelerini hayata geçirdik.

AİHM’İN DEMİRTAŞ KARARI

* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir davada benzer kararlara aykırı bir tavır sergiledi. Bu kararı uygulamayız dedik. Muhalefetin elinde olsa bir teröristi serbest bırakacak.

CORONA VİRÜSÜ MUTASYONU

* Corona virüsü salgını mutasyonların yol açtığı belirsizliklerle ağırlaşarak devam ediyor. Türkiye her alanda salgın sürecini başarıyla yöneten ülkelerin arasında yer alıyor.

* Aldığımız kararların yol açtığı sıkıntıları doğrudan bireylere yönelik desteklerle hafifletmeye çalışıyoruz. 1 milyon 240 bin esnafımıza 5 milyar liralık destek paketini kamuoyuyla paylaşmıştık.

* Kısa çalışma ödeneğini kapsayan sosyal koruma kapsamındaki tüm destekleri devam ettiriyoruz. Milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı.

ASGARİ ÜCRET

* 2021 yılı asgari ücret rakamı bugün belli oldu. Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 21,5 artışla bekar ve çocuksuz çalışan için net 2 bin 826 lira evli ve 3 çocuklu çalışan için 3 bin 14 lira olarak uygulanacaktır.

* Salgın döneminde işverenlere desteği devam ettireceğiz. Kısa çalışma ödeneğinin süresini Şubat sonuna, nakdi desteği ise 17 Mart’a uzattık.

CORONA AŞILARI

* Çin’den sipariş verdiğimizin aşıların yılbaşından öne gelmesini bekliyoruz. Bilim insanlarımızın gayreti ile şu an 8 ayrı aşı çalışmalarını yürütüyoruz.

* Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artırılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde davranmasını bekliyorum.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

* Okullarımızda yüz yüze eğitim arası 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz.

# eğitim, destek

28 Ara 2020 - 18:46 - Gündem

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