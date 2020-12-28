Gölcük'te 3 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza saat 16.30 sıralarında Yazlık Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Nadiye Ü. idaresindeki 41 NC 430 plakalı otomobil, İzzet O. idaresindeki 41 ADA 446 plakalı otomobil ve Yusuf T. idaresindeki 41 AFR 689 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf T.’ye ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan Yusuf T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.