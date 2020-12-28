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28 Ara 2020 - 21:42- Asayiş G: 28 Ara 2020 - 21:44

Kullanılmayan evde çıkan yangın korkuttu

Kartepe'de kullanılmayan 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Olay akşam 18.30 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Telaltı Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kudret A.’ya ait olan ve içinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı evin çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

28 Ara 2020 - 21:42 - Asayiş

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