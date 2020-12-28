Tıraşı beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı

Alınan bilgiye göre Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Beyazsaray İş Hanında bulunan Berber Hakan’a ait iş yerine gelen bir müşteri tıraş olup saçına fön çektirdikten sonra, saç modelini beğenmediğini söyleyerek iş yeri çalışanları ile tartışmaya başladı. Bu esnada Berber kalfası olduğu öğrenilen Oğuzhan Çiftçi’yi darp eden müşteriyi pasaj esnaflarından Ramazan Mutlu sakinleştirmek için araya girdi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri berber kalfası Oğuzhan Çiftçi ve Ramazan Mutlu’yu bıçaklayarak yaraladı.

ESNAFIN DURUMU AĞIR

Olayı gerçekleştiren ve kimliği henüz belirlenemeyen müşteri olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ramazan Mutlu’nun aldığı 4 bıçak darbesi ile hayati tehlikesinin devam ettiği belirtili. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.