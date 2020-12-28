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28 Ara 2020 - 22:48- Yaşam G: 28 Ara 2020 - 22:53

Kayıp köpek aranıyor
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Geçtiğimiz pazar günü Yeşilova Mahallesi Yeşilova Caddesi File market civarı doberman cinsi erkek köpek kayboldu. Gören ya da duyanların  0537 789 76 80 numara ulaşıp bilgi verebilir.

28 Ara 2020 - 22:48 - Yaşam

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