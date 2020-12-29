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29 Ara 2020 - 09:51- Gündem G: 29 Ara 2020 - 09:54

Kocaeli'ye yeni hakim ve savcılar atandı

Adli ve idari yargıda 385 hakim-savcının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kocaeli'ye yeni hakim ve savcı atamaları da gerçekleşti. Buna göre, Kahramanmaraş Vergi Mah. Üyesi Engin Emre Kocaeli Vergi Mah. Üyeliğine, Burdur Hâkimi Özge Van Işık Kocaeli Hâkimliğine, Anadolu Hâkimi Emre Kantar Kocaeli Hâkimliğine, İzmir Hâkimi Yasemin Öztürk Çalışal Kocaeli Hâkimliğine, Orhaneli Hakimi Meryem Taş Kandıra Hâkimliğine atandı.

KOCAELİ'DEN GİDENLER

Kocaeli’de görev yapan bazı hakim ve savcıların da başka illere ataması gerçekleştirildi. Kocaeli Hâkimi Hamdi Gözükara Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Gebze C.Savcısı Fatih Koz Tirebolu C.Savcılığına, Gebze C.Savcısı İsmail Özsoy Çorum C.Savcılığına, Körfez Hâkimi Şeyma Alay Elazığ Hâkimliğine atandı.
# Kocaeli, Körfez, Kandıra, Gebze

29 Ara 2020 - 09:51 - Gündem

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