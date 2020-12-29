Kocaeli'ye yeni hakim ve savcılar atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kocaeli'ye yeni hakim ve savcı atamaları da gerçekleşti. Buna göre, Kahramanmaraş Vergi Mah. Üyesi Engin Emre Kocaeli Vergi Mah. Üyeliğine, Burdur Hâkimi Özge Van Işık Kocaeli Hâkimliğine, Anadolu Hâkimi Emre Kantar Kocaeli Hâkimliğine, İzmir Hâkimi Yasemin Öztürk Çalışal Kocaeli Hâkimliğine, Orhaneli Hakimi Meryem Taş Kandıra Hâkimliğine atandı.
KOCAELİ'DEN GİDENLER
Kocaeli’de görev yapan bazı hakim ve savcıların da başka illere ataması gerçekleştirildi. Kocaeli Hâkimi Hamdi Gözükara Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Gebze C.Savcısı Fatih Koz Tirebolu C.Savcılığına, Gebze C.Savcısı İsmail Özsoy Çorum C.Savcılığına, Körfez Hâkimi Şeyma Alay Elazığ Hâkimliğine atandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.