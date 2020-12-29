İşte Kocaeli'de koronadan hayatını kaybeden sağlıkçı sayısı

Covid-19 nedeniyle bugün 5 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. TTB, Denizli’de çalışan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu, Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Hasta Kayıt Memuru Hakkı Durna, Mersin’de özel bir hastanede çalışan Ameliyathane Cerrahi Teknisyeni Ramazan Ak, Adana Ceyhan’da görev yapan Eczacı Ömer Gürkan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş’un bugün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dün 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirmesinin ardından bugünkü ölümlerle 2 günde 9 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi.

GEÇEN YILIN DOKTORU SEÇİLMİŞTİ

Dr. Yavuz Durmuş’un geçen yıl Bursa’da yılın doktoru seçildiği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisine belgesini teslim ettiği öğrenildi.

TOPLAM 302 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 28 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde 302 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. TTB’nin paylaştığı verilerde doktorların görev yaptıkları iller, branşları ve meslek gruplarına da yer verildi.

Buna göre, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının 274’ünün erkek 28’inin kadın olduğu belirtildi.

KOCAELİ'DE 6 SAĞLIK ÇALIŞANINI KAYBETTİK

TTB’nin verilerine göre Covid-19 kaynaklı sağlık çalışanı ölümü en fazla İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da 59 sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Ankara’da 21, İzmir’de 17, Diyarbakır’da 16, Konya’da 11, Bursa’da 10 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren doktorlar arasında en çok acil kurumlarda ve diyalizlerde görev alan pratisyenler yer alıyor. Hayatını kaybeden 300 kişi arasında 21 pratisyen, 12 aile hekimi, 9 iş yeri hekimi, 7 kadın doğum uzmanı, 7 dahiliye/iç hastalıkları uzmanı, 7 radyoloji uzmanı bulunuyor.