“Ölümsüz Nefes Mustafa Kandıralı” anısına klarnet yarışması

İzmit Belediyesi, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman, ülkemizin uluslararası alanda ses getiren kişiliklerinden, usta sanatçı Mustafa Kandıralı anısına klarnet yarışması organize ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan şartname ile uluslararası jüri heyeti huzurunda yapılacak olan Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması’nın detayları kamuoyuna ilan edilecek.

MUSTAFA KANDIRALI’YA İTHAFEN

İzmit Belediyesi, uluslararası alanda yapılacak olan yarışma ile Mustafa Kandıralı’nın aziz hatırasını yaşatırken İzmit’i uluslararası sanat hareketlerinin çekim merkezlerinden biri haline getirecek. Son derece verimli bir sanatçı potansiyeli olan güzel İzmit’imizin tanınırlığı ve bilinirliği açısından çok önemli olan bu yarışma, aynı zamanda bağrımızdan doğan sanatçımız rahmetli Mustafa Kandıralı’nın aziz anısına ithaf edilecek.