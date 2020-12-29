“Ölümsüz Nefes Mustafa Kandıralı” anısına klarnet yarışması

İzmit Belediyesi, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman, ülkemizin uluslararası alanda ses getiren kişiliklerinden, usta sanatçı Mustafa Kandıralı anısına klarnet yarışması organize ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan şartname ile uluslararası jüri heyeti huzurunda yapılacak olan Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması’nın detayları kamuoyuna ilan edilecek.
MUSTAFA KANDIRALI’YA İTHAFEN
İzmit Belediyesi, uluslararası alanda yapılacak olan yarışma ile Mustafa Kandıralı’nın aziz hatırasını yaşatırken İzmit’i uluslararası sanat hareketlerinin çekim merkezlerinden biri haline getirecek. Son derece verimli bir sanatçı potansiyeli olan güzel İzmit’imizin tanınırlığı ve bilinirliği açısından çok önemli olan bu yarışma, aynı zamanda bağrımızdan doğan sanatçımız rahmetli Mustafa Kandıralı’nın aziz anısına ithaf edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.