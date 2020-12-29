‘’E-spor’da kendi kültürel değerlerimizle var olacağız’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Zula Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı. 16 takım arasından sıyrılarak şampiyon olan Turan Ordusu takımı kupayı kazandı. Final maçından önce konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Bizim medeniyetimiz her zaman teknoloji dünyasında kendi kültürüyle var olmuştur. Elektronik sporlarda da bizim varlığımız devam edecek” dedi

BAŞKAN, ŞAMPİYON TAKIMI TEBRİK ETTİ

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılan Kocaeli Zula Turnuvası finali Turan Ordusu ve Roaring Lion takımları arasında yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı Turan Ordusu 3-0 kazandı. Kongre Merkezinde sporcularla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın şampiyon takımı tebrik etti ve derece yapan takımlara ödül takdim etti.

“DİJİTAL DÜNYAYA İLGİSİZ DEĞİLİZ”

Dijital dünyaya karşı ilgisiz olmadıklarının altını çizen Başkan Büyükakın, “Yeni dünyanın gerçeği olan teknolojiye karşı değiliz ve destekliyoruz. Fakat bağımlılık diye bir durum da var. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. Uzun süre oynan oyunları saatlerce sizler de oynuyorsunuz muhtemelen. Elbette dünya değişiyor ve hayatımıza farklı şeyler giriyor. Bu eğlenceli bir dünya biliyoruz. Aynı zamanda buna karşı çok dikkat etmeye de çalışıyoruz. Zula bir Türk oyunu, dolasıyla biz bu alana da ilgisiz değiliz. Biz teknoloji dünyasında kendi kültürel değerlerimizle var olacağız. Elektronik spor yazılımlarında faydalı yazılımlar gerçekleştireceğiz. Bu alanlarda kötü amaçlı yazılımlar da var. İşte bizim medeniyetimizde bunun doğrusu vardır. Bu alanda doğru olarak var olalım. Sizlerden bu konuda hassasiyet bekliyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN, GENÇLERLE OYUN OYNADI

Kocaeli’de spora ve sporcuya önem veren, spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için yürütülen çalışmalara öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın müsabakalar öncesi takımlarla bir araya geldi. Gençlerle oyun oynayan Başkan Büyükakın onlara yakından ilgi gösterdi.

BAŞKAN, TURAN ORDUSU TAKIMINA UĞURLU GELDİ

20 Aralık’ta başlayan Kocaeli Zula Turnuvası boyunca birbirinden güçlü 16 takım kıyasıya rekabet etti. Günlerce süren zorlu mücadelelerin ardından final karşılaşmasında bir araya gelen finalistler, Kocaeli Kongre Merkezi'nde büyük ödül için buluştu. Başkan Büyükakın’ın da katıldığı final müsabakası büyük heyecana sahne oldu. Turan Ordusu takımıyla maçtan önce bir araya gelen ve oyun oynayan Başkan Büyükakın takıma uğurlu geldi. Büyük final sonunda Kocaeli Zula arenasının en iyi takımlarından rakibini 3-0 yenen Turan Ordusu kupanın sahibi oldu.

PANDEMİ TEDBİRLERİ ÜST DÜZEYDE ALINDI

1200 kişilik kongre salonunda gerçekleşen ve çok az sayıda seyircinin katıldığı etkinlikte, temassız ve sosyal mesafeye dikkat edilerek, pandemiye uygun tüm tedbirler alındı. Giriş kısmında ve içerde dezenfektanların hazır bulunduğu kongre salonunda, sosyal mesafeye uygun oturma düzeni hazırlandı.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Kocaeli Zula Turnuvası'nda, 24 Aralık Perşembe günü 1TC ile Fairy takımları arasında oynanan 3.'lük maçı sonunda, gülen ve 1500 TL'lik ödüle ulaşan taraf 1TC takımı oldu. 4. olan Fairy takımı ise 1000 TL'lik ödülü almaya hak kazandı. Turnuvada dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya, şampiyon takımada kupası verildi. Toplam para ödülünün 10 bin TL olduğu turnuvada birinci olan Turan Ordusu takımı 5 bin TL ödül kazandı, ikinci olan Roarin Lion takımı ise 2 bin 500 TL'lik ödüle kavuştu.