Başaran: 2020 hedeflerimize ulaştık

12 Aralık 2019 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan Ömer Faruk Başaran, “Partimizin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeme rağmen sayın genel başkanımız Ahmet Davutoğlu tarafından ocak ayı sonunda Kocaeli il teşkilatını kurmakla görevlendirildim. Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Doğan Demir ile birlikte kolları sıvadık. Tabii ki kolay olmadı. Yönetim kuramazlar, ilçelere başkan bulamazlar gibi kara propaganda yürütüldü. İl binamızı tutup hemen tefrişatına başladık. Gece gündüz demeden tüm hazırlıklarımızı sayın genel başkanımızın da katılacağı görkemli bir açılış için tamamladık. Ama sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi süreci ve kısıtlamalar nedeniyle 28 Mart 2020 tarihindeki programı iptal etmek zorunda kaldık” dedi.

TEŞKİLATLARI KURDUK

Sokağa bile çıkmanın mümkün olmadığı bir süreçte telekonferans yolu ile iletişimler kurarak 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle resmi kuruluşlarını tamamladıklarının altını çizen başkan Başaran, “Genel merkezimiz büyük kongreyi yapabilmek için yasal zorunlulukların bir an önce tamamlanmasını istedi. Bizim için Kocaeli’de dört ilçede teşkilatlanmak yetiyordu. Dokuz ilçede teşkilatlanıp, kongre süreçlerimizi tamamladık. 1 Kasım 2020 tarihinde de Ankara’da genel merkez kongremiz yapıldı. Bu bir başarı hikayesidir. Kara propagandalarla karalamak isteyenler oldu. Biz halkımızın sağduyusuna, vicdanına inanıyor ve güveniyoruz. Ülkenin içerisinde olduğu durumu anlatmaya gerek yok. Sokağa çıktığımızda vatandaşımızı dinliyoruz. Evet sadece dinliyoruz. Konuşmaktan bile sinmiş, sindirilmiş bir halk, adeta korku imparatorluğu kurulmuş. İnanın insanımız derdini paylaşabileceği, konuşabileceği bir siyasiyi özlemiş. Bu kadar kötü yönetilen bir ülke bu haliyle daha fazla gidemez. Erken bir seçim kaçınılmaz gözüküyor. Mevcut seçim sisteminde içerisinde Gelecek Partisi’nin olmadığı hiçbir ittifakın iktidar olması mümkün değil” dedi.

2021 DAHA ZOR GEÇECEK

Zor süreçte üstelik çok hızlı hareket etmek zorunda oldukları için fazla seçici olamadıklarını belirten başkan Başaran, “Halka umut vadeden partimize katılımlar devam ediyor. Yeni katılımlara yer açmak, yönetimlerimizi takviye etmek için bazı ilçelerimizde hatta il teşkilatlarımızda kongre yapabiliriz. Genel merkezimizin de bu yönde kararı var. Bunu bugünden söyleyelim, duyuralım ki art niyetli odaklar tarafından spekilasyon yapılmasın” dedi. Ülkede ekonominin kötü gittiği bir dönemde pandemi sürecinin başladığını belirten Başaran, “O kadar kötü yönetildi ki. Muhalefetin yapıcı önerileri bile sırf muhalefetten geldiği için reddedildi. Basit bir maske dağıtımını bile yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Bütün ülkeler vatandaşına esnafına yardım yaparken biz milletten SMS ile yardım topladık ama devletin tüm büyük ihalelerini alan şirketlerin vergi borçlarını sildik. Adaletsizlik, hukuksuzluk artık günümüzde sıradan olağan şeyler haline geldi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Merkez Bankası eksilerde. ‘Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz’ diyen damat bakan nerede? Düşünebiliyormusunuz bir devlet bankasının yönetim kurulu üyesi, bakan yardımcısı, cumhurbaşkanı danışmanı olan kişinin diploması sahte çıkıyor ve gayet normal bir şeymiş gibi kanıksanıyor. Asıl tehlike bu. Kanıksanıyor olması.2021 yılı konusunda endişeliyiz. Halının altına süpürülen tüm sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacağız. Maalesef enflasyon, işsizlik gibi gerçekler, TÜİK tarafından da makyajlanamayacak boyutlarda. Her şeye rağmen umudumuzu yitirmeyeceğiz. Evet bu ülke bu günleri de aşabilecek güç, kudret ve iradeye sahiptir” diye konuştu.