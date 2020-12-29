Dede Kocaeli'deki torunları için yapıyor, görenleri şaşırtıyor

Merkeze bağlı Yayladalı köyünde yaşayan 6 çocuk babası Duran Çip (70), sıra dışı hobisi ile dikkat çekiyor. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Çip, gençlik yıllarında çocukları için ahşaptan oyuncak traktör yaparken, şimdilerde torunları için yapıyor. 15 torunu için hünerlerini sergileyen yaşlı adam köydeki evinin altında bulunan atölyesinde günlerini değerlendiriyor. Yaşlı adamın yaptığı oyuncak traktörleri görenleri şaşırtıyor.
TORUNLARI İSTİYOR DİYE YAPIYOR
Gençlik yıllarında oğlu için tahtadan oyuncak traktör yapmaya başladığını belirten Çip, “Tahtadan çocuklara oyuncak yapmayı seviyorum. Gençliğimizde çocuklarıma tahtadan oyuncak yaptım. Şimdide torunlar olunca onlara yapıyorum. Torunlar istiyor diye yapıyorum. İstanbul’da Kocaeli’nde torunlar var onlar gönderiyorum” dedi. Ahşaptan bir traktörü yapmanın 2 günü bulduğunu ifade eden Çip, “Günler kısa olduğu için zaman buldukça yapıyorum. Görenlerin dikkatini çekiyor. Telefon edenler oluyor, galeri mi açtın diye. Son birkaç ayda 8 tane oyuncak yaptım. İsteyen çok ama satmayı düşünmüyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.