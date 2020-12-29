Çin aşısının geleceği tarih belli oldu

THY, Çin’den gelecek ilk parti aşının Pekin- İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacağını duyurdu. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
* Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin – İstanbul Havalimanı – Ankara şeklinde taşınacak.
Uçuş detayları aşağıdadır:
* Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,
* TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.
* TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı'na iniş saati 30 Aralık 06:10’dur.
* TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05'tir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.