İsmail Araç ve Bekir Halefler yönetim toplantısına neden katılmadı ?

Kocaelispor, son yönetim kurulu toplantısını fire vererek gerçekleştirdi. İki yönetici İsmail Araç ile Bekir Halefler toplantıya katılmadı ve herhangi bir mazeret de sunmadı. Kendi inisiyatifleri doğrultusunda toplantıdaki yerlerini almayan Araç ve Halefler’in bu davranışının gerekçeleri şu şekilde...

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ ARAÇ’I SİNİRLENDİRDİ

Kocaelispor’da son iki dönemdir mali asbaşkanlık yapan ve geçmiş yönetimlerin de kritik isimleri arasında başı çeken İsmail Araç, yeşil siyahlı kulübün yerle bir olan mali tablolarını toparlamak için fazla mesai yaptı. İsmail Araç’ın geçtiğimiz haftaki yönetim kurulu toplantısının ardından görevi değişti ve Ar-Ge görevine getirildi. Mali asbaşkanlık ise kulübün yedeklerden aslara alınan yöneticisi Selvi Güneş’e verildi. Bu karar Araç’ı çok kızdırdı ve son yönetim kurulu toplantısına katılmama kararı aldı.

BAÇ’TAKİ BİNANIN DAVASI

Araç, toplantıya neden katılmadığıyla ilgili sorulara “Mazeretim yok. Neden insanları kandırayım. Gitmek istemedim. Tamamen benim tercihim” dedi. Araç, istifa edip etmeyeceği ile ilgili olarak da “31 Aralık’ta Kocaelispor için önemli bir dava var. Baç’taki binanın Kocaelispor’un elinden gitmemesi için uzun süredir çaba sarf ettim. Bu davayı takip etmek zorundayım” şeklinde konuştu.

Araç sözlerini şöyle sürdürdü: Herkes binanın bir daha Kocaelispor’un malı olamayacağını, kulübe bir fayda getiremeyeceğini düşündü. Ancak biz hem bina üzerindeki satışı kaldırdık, hem de tekrar Kocaelispor’a kazandırılması için formül ürettik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binayı “Sosyal donatı merkezi” adı altında alabilir. Bunun için önemli bir miktar ödeme yapma durumu söz konusu. İnşallah bunlar gerçekleştikten sonra “Bitti, yıkıldı, satıldı” denilen Baç’taki tarihi bina tekrar Kocaelispor’un hizmetine sunulacak. Çok az kaldı.

KOCAELİSPORLULAR HAKLI OLARAK SORUYOR

Çevremdeki birçok kişi bırakmamam gerektiğini söylüyor. Evet, henüz istifa etmedim. Ancak gerçekçi olayım, bu yönetim ortamında bulunmak istemiyorum. Ruhen de fizik olarak da bıraktım zaten. Bana “Mali tabloları neden açıklamıyorsun” diyorlar. Kocaelisporlular haklı olarak borcumuzu merak ediyor, futbolcuların sözleşmelerinde nelerin yazılı olduğunu soruyor. Ancak bu kararı ben veremem. Kulübün başkanı var. Düşüncesini sunar, yönetim onaylar ve raporlar yayınlanır. Yayınlanırsa herkes tüm gerçeği görür!..

‘BENİM BAŞKAN OLMAM LAZIMDI’

Yine Kocaelispor’da bir önceki dönemin futbol şubesi sorumlularından Bekir Halefler de yeni dönemdeki aynı görevi yapmıyor. Bu değişiklik Halefler’in canını sıkmıştı. Öte yandan tüzük gereği en uzun süre yöneticilik yapan Bekir Halefler yakın çevresine “İlgili tüzük maddesi ortada. Benim başkan olmam gerekiyor” dediği biliniyor. Ancak bu gerçekleşmedi ve tüzük maddesinin faaliyete geçmemesi için Hüseyin Üzülmez başkanlığa “İzinli” olarak devam ederken, yetkiyi de Engin Koyun aldı. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Bekir Halefler de tavır alarak toplantıya katılmadı.