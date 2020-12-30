Haydi bir daha Körfez!

Son 3 maçını kazanan Kocaelispor sezonun 2.Lig’de 13. maçında Zonguldak Kömürspor’u konuk ediyor. Saat 13.00’te başlayacak olan maçı Manisa’dan Şevket Teker yönetecek ve mücadele Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak. Maç saatinde hava açık, aralık sonu olmasına rağmen sıcaklık tam 19 derece olacak
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ
Hacettepespor karşısında uzatmada Benhur’un golü ile sevinen ve 12. maçında 7. galibiyetine uzanan Kocaelispor, 13. maçında İzmitli orta saha oyuncusu Oktay Pop, eski Gebzesporlu stoper Murat Türkkan ve Altay’dan hatırladığımız kanat forvet İhsan Furkan Deniz’in formasını giydiği Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Kocaelispor’da hedef galibiyet serisini sürdürmek. Takımda Hacettepe maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan İrfan dışında eksik bulunmuyor.
KAZANIRSAK BU SEZON İÇİN BİR İLK OLACAK
Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor karşısında kazanırsa, bu sezon ilk kez 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış olacak. Yeşil Siyahlılar daha önce Çorum, Afyon ve İnegöl, son olarak da Kahramanmaraş, Uşak ve Hacettepe maçlarını üst üste kazanmasını bilmişti. 16 maçta 4 galibiyeti bulunan Batı Karadeniz temsilcisi, bu sezon hiç iki maç üst üste kazanamadı.
2 YA DA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Kocaelispor’da Teknik Direktör Erhan Altın’ın Zonguldak maçında rotasyona gitmesi bekleniyor. Altın, İrfan’ın yokluğunda 10 numara pozisyonunda son haftaların en formdaki futbolcularından Murat Cem’e, 6 numara pozisyonunda da Mesut’a 11’de şans vermesi bekleniyor. Öte yandan beklentilerin altında kalmaya devam eden Bahattin yerine de Ramazan ya da Cerem ile başlanacağı düşünülüyor.
RAKİPTE AYNI KADRO İLE SAHADA
Buna göre Kocaelispor’un sahaya kalede Bayram, savunmada Semih, Kemal Can, Taha Batuhan ve Gökhan, önlerinde Muhammed ve Mesut, sağda Benhur, solda Ramazan ya da Cerem, forvete yakın bölgede Murat Cem ve ileride de Batuhan ya da Mervan 11’i ile çıkması bekleniyor. Son maçında Çorum Futbol Kulübü’nü saniyelerde Hakan Çevik’in golü ile mağlup eden Zonguldak ekibinin ise kazanan kadro ile maça çıkması bekleniyor.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
ZONGULDAK KÖMÜR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Şevket Teker, Tansu Doğan Yılmaz, İbrahim Ethem Potuk
SAAT: 13.00
HAVA: 19 derece açık
YAYIN: Misli.com
KOCAELİSPOR
BAYRAM OLGUN
SEMİH KARADENİZ
GÖKHAN MERAL
TAHA BATUHAN YAYIKCI
KEMAL CAN AYDEMİR
MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
MESUT ÖZDEMİR
BENHUR KESER
MURAT CEM AKPINAR
RAMAZAN YA DA CEREM
BATUHAN YA DA MERVAN
ZONGULDAK KÖMÜR
SİNAN ÖREN
EMRE KARA
HAKAN ÇEVİK
İLKER CİHAN
AYKUT EMRE YAKUT
ALİ FIRAT OKUR
HÜSEYİN YILMAZ
SİNAN UZUN
SERBAY YAĞIZ
MURAT TÜRKKAN
İHSAN FURKAN DENİZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.