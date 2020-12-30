Haydi bir daha Körfez!

Son 3 maçını kazanan Kocaelispor sezonun 2.Lig’de 13. maçında Zonguldak Kömürspor’u konuk ediyor. Saat 13.00’te başlayacak olan maçı Manisa’dan Şevket Teker yönetecek ve mücadele Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak. Maç saatinde hava açık, aralık sonu olmasına rağmen sıcaklık tam 19 derece olacak

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Hacettepespor karşısında uzatmada Benhur’un golü ile sevinen ve 12. maçında 7. galibiyetine uzanan Kocaelispor, 13. maçında İzmitli orta saha oyuncusu Oktay Pop, eski Gebzesporlu stoper Murat Türkkan ve Altay’dan hatırladığımız kanat forvet İhsan Furkan Deniz’in formasını giydiği Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Kocaelispor’da hedef galibiyet serisini sürdürmek. Takımda Hacettepe maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan İrfan dışında eksik bulunmuyor.

KAZANIRSAK BU SEZON İÇİN BİR İLK OLACAK

Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor karşısında kazanırsa, bu sezon ilk kez 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış olacak. Yeşil Siyahlılar daha önce Çorum, Afyon ve İnegöl, son olarak da Kahramanmaraş, Uşak ve Hacettepe maçlarını üst üste kazanmasını bilmişti. 16 maçta 4 galibiyeti bulunan Batı Karadeniz temsilcisi, bu sezon hiç iki maç üst üste kazanamadı.

2 YA DA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Kocaelispor’da Teknik Direktör Erhan Altın’ın Zonguldak maçında rotasyona gitmesi bekleniyor. Altın, İrfan’ın yokluğunda 10 numara pozisyonunda son haftaların en formdaki futbolcularından Murat Cem’e, 6 numara pozisyonunda da Mesut’a 11’de şans vermesi bekleniyor. Öte yandan beklentilerin altında kalmaya devam eden Bahattin yerine de Ramazan ya da Cerem ile başlanacağı düşünülüyor.

RAKİPTE AYNI KADRO İLE SAHADA

Buna göre Kocaelispor’un sahaya kalede Bayram, savunmada Semih, Kemal Can, Taha Batuhan ve Gökhan, önlerinde Muhammed ve Mesut, sağda Benhur, solda Ramazan ya da Cerem, forvete yakın bölgede Murat Cem ve ileride de Batuhan ya da Mervan 11’i ile çıkması bekleniyor. Son maçında Çorum Futbol Kulübü’nü saniyelerde Hakan Çevik’in golü ile mağlup eden Zonguldak ekibinin ise kazanan kadro ile maça çıkması bekleniyor.

MAÇIN KÜNYESİ



KOCAELİSPOR

ZONGULDAK KÖMÜR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Şevket Teker, Tansu Doğan Yılmaz, İbrahim Ethem Potuk

SAAT: 13.00

HAVA: 19 derece açık

YAYIN: Misli.com



KOCAELİSPOR

BAYRAM OLGUN

SEMİH KARADENİZ

GÖKHAN MERAL

TAHA BATUHAN YAYIKCI

KEMAL CAN AYDEMİR

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

MESUT ÖZDEMİR

BENHUR KESER

MURAT CEM AKPINAR

RAMAZAN YA DA CEREM

BATUHAN YA DA MERVAN



ZONGULDAK KÖMÜR

SİNAN ÖREN

EMRE KARA

HAKAN ÇEVİK

İLKER CİHAN

AYKUT EMRE YAKUT

ALİ FIRAT OKUR

HÜSEYİN YILMAZ

SİNAN UZUN

SERBAY YAĞIZ

MURAT TÜRKKAN

İHSAN FURKAN DENİZ