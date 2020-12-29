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29 Ara 2020 - 15:10- Gündem G: 29 Ara 2020 - 15:15

CHP’li eski vekil Kenan Akman'ın korana tedavisi devam ediyor

CHP eski Milletvekili ve Lastik İş Sendikası eski Genel Başkanı Kenan Akman'ın korona tedavisi hastanede devam ediyor
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Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan, CHP eski Milletvekili ve Lastik İş Sendikası eski Genel Başkanı Kenan Akman(85), koronaya yakalandı. Akman’ın tedavisine İstanbul Acıbadem Atakent Hastanesi’nde devam ediyor. Akman’ın entübi durumda olduğu öğrenildi. Kocaeli Gazetesi olarak Kenan Akman’a geçmiş olsun diyoruz.
# Kocaeli, İstanbul

29 Ara 2020 - 15:10 - Gündem

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