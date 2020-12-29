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29 Ara 2020 - 15:22- Yaşam G: 29 Ara 2020 - 15:24

Alo Vefa’dan Tunahan’a doğum günü sürprizi

Derince Belediyesi Alo Vefa Hattı ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu Tunahan Çakır’a doğum günü sürprizi yaptı
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Alo Vefa Hattı ile sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Derince Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreçte de vatandaşların daima yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde bugüne dek 14 bin 53 haneye hizmet ulaştırarak vatandaşlarla gönül köprüleri kuran Alo Vefa Hattı ekipleri, hafta sonu bu kez doğum günü mutluluğuna da ortak oldu. İbni Sina Mahallesi’nde ikamet eden Tunahan Çakır ve ailesinin hanelerine doğum günü pastasıyla giden Alo Vefa Hattı ekipleri, yeni yaşına giren Tunahan’a sürpriz doğum günü pastasını vererek ailenin mutluluğuna mutluluk kattı. Miray BAKLACI
# Derince

29 Ara 2020 - 15:22 - Yaşam

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