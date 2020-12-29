Alo Vefa Hattı ile sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Derince Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreçte de vatandaşların daima yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde bugüne dek 14 bin 53 haneye hizmet ulaştırarak vatandaşlarla gönül köprüleri kuran Alo Vefa Hattı ekipleri, hafta sonu bu kez doğum günü mutluluğuna da ortak oldu. İbni Sina Mahallesi’nde ikamet eden Tunahan Çakır ve ailesinin hanelerine doğum günü pastasıyla giden Alo Vefa Hattı ekipleri, yeni yaşına giren Tunahan’a sürpriz doğum günü pastasını vererek ailenin mutluluğuna mutluluk kattı. Miray BAKLACI
29 Ara 2020 - 15:22- Yaşam Güncelleme: 29 Ara 2020 - 15:24
Alo Vefa’dan Tunahan’a doğum günü sürprizi
Derince Belediyesi Alo Vefa Hattı ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu Tunahan Çakır’a doğum günü sürprizi yaptı
# Derince
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.