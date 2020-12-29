Sögüt: Yılların sorununu çözüme kavuşturuyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’de verdiği bir dizi müjdeden bir tanesi de Körfez’deki kentsel dönüşümdü. Bakan Kurum, Körfez Barbaros Mahallesi ve Kabakoz bölgesindeki riskli alandaki binaların taşınması ile ilgili olarak çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Derince ve Körfez arasında belirlenen rezerv bölgede bin 300 konutun inşaatına başlanacağını belirtti.

2021’DE TEMELİ ATILACAK

Başkan Şener Söğüt, Bakan Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, “Depremden bu yana bu konu ilçemiz için adeta bir yara gibiydi. Çok şükür Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın ve Bakanımız Murat Kurum’un sayesinde sonuca ulaştırma noktasında tüm adımları attık.

BİN 300 KONUT İNŞA EDİLECEK

520 bin metrekare büyüklüğündeki alanda bin 300 konut inşa edilecek. Vatandaşlarımızla görüşerek onları buraya taşıyacağız. Bakanımızın da dediği gibi konutların temelleri 2021’in ilk yarısında atılacak. Hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayacağız. Bir sorunu daha tüm vatandaşlarımızla görüşüp anlaşarak halletmiş olacağız” dedi.