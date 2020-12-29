Zorlu Enerji fidan dikecek

Türkiye’nin yerli ve yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, iklim krizi ile mücadele ve sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği ‘Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi’ni sürdürüyor. Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiği proje kapsamında 1.2 milyon fidana ulaşmayı hedefliyor.