Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
29 Ara 2020 - 15:35- Ekonomi G: 29 Ara 2020 - 15:36

Zorlu Enerji fidan dikecek
mask

Türkiye’nin yerli ve yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, iklim krizi ile mücadele ve sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği ‘Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi’ni sürdürüyor. Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiği proje kapsamında 1.2 milyon fidana ulaşmayı hedefliyor.

29 Ara 2020 - 15:35 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zorlu Enerji fidan dikecek mask
Zorlu Enerji fidan dikecek
Ekonomik güven endeksi açıklandı mask
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Esnaf ve sanatkâra % 50 faiz indirimli kredi mask
Esnaf ve sanatkâra % 50 faiz indirimli kredi
Turkcell 100 bin engellinin ve 30 bin öğrencinin hayatını teknolojisi ile kolaylaştırdı mask
Turkcell 100 bin engellinin ve 30 bin öğrencinin hayatını teknolojisi ile kolaylaştırdı
  Ford’dan özel yeni yıl kazağı   mask
  Ford’dan özel yeni yıl kazağı  
Asgari ücret belli oldu ama AGİ ne olacak? İşte AGİ tutarları mask
Asgari ücret belli oldu ama AGİ ne olacak? İşte AGİ tutarları
Anket Asgari ücret ne kadar olmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik! mask
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik!
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez" mask
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez"
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya? mask
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya?
Emeklilerin 2021 yılı maaş zammı belli oldu mask
Emeklilerin 2021 yılı maaş zammı belli oldu
İzmitli Erdi yaşamını yitirdi mask
İzmitli Erdi yaşamını yitirdi
Kocaeli’de mutfak tüpü patladı: 2 yaralı mask
Kocaeli’de mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

GALERİ

Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı mask
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı
BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik mask
BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi mask
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi
Deprem anında pencereden atladı mask
Deprem anında pencereden atladı
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı mask
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Hacettepespor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Hacettepespor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL