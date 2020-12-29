Ünlü'den Hürriyet'e ağır eleştiri geldi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, partisinin il başkanlık binasında haftalık olağan basın açıklamasını gerçekleştirdi. Ünlü açıklamalarında,"Fatma Kaplan Hürriyet mağduru oynamasın. Prosedür uygulandığında hiçbir engel yoktur. Belediye Başkanı yapmış olmak için İstanbul’dan getirdiği KİPTAŞ firması ile neler yapacağını göreceğiz. Fatma Kaplan Hürriyet, sokaktaki köpeklerle ilgili sorulara, baronun binasına verdiği paralar ile ilgili sorulara cevap versin. Fatma Kaplan Hürriyet mağduru oynamayı bıraksın" dedi.

"105 BİN KİŞİYE DOKUNDUK"

Ünlü açıklamalarının tamamında ise,"Üye katılım programları yaptık. 18 bin üye var. Hedefimiz 30 bine çıkarmak. Sahada neden MHP neden Devlet Bahçeli neden Cumhur ittifakı sorularını yanıtlayan bir MHP oldu. 7 haftalık programda 2 bin 520 program yaptık. Toplamda 105 bin kişiye dokunduk. Sağlık kurumlarını ziyaret ettik. Birilerinin oturduğu yerden gibi değil öven söylemlerle değil sahaya indik. Hastanelere acil servislere gittik. MHP İl Başkanı tulumunu giydi yoğun bakıma girdi. Bazen dezenfektan bazen maske bazen meyve ikramı yaptık.

"MART AYINDAN İTİBAREN PLANIMIZI HAZIRLIYORUZ"

Sonuç olarak MHP Kocaeli teşkilatı 2023 seçimi altyapısını hazırlayan bir teşkilat. 120x120 saha programlarıyla 15 bin kişiye dokunan MHP, ülkücüleri kurumsallaştıran, ülkücülere sahip çıkan bir teşkilat yapısı olmak için Kocaeli Teşkilatı sahadaydı. İl başkanından ilçe başkanına parti üyesine kadar gözü kulağı Ankara'da olan bir teşkilat yapısı oluşturmak ana amaçlarımız içerisinde. Pandeminin normale girmesini beklediğimiz Mart ayından itibaren planımızı hazırlıyoruz.”

"DEMİRTAŞ VE TEMSİLCİLERİ TERÖRİST"

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü gerçekleştirdiği sunumdan sonraki açıklamalarında HDP’ye yüklendi. Ünlü, “Memleket masası kuramayanlar mihnet masası kurmaya çalışıyorlar. Buyursunlar otursunlar dedikodu yapsınlar. Zillet partileri ya masa altında yada masanın üstünde çıkmışlar. Türklük kelimesini anayasadan çıkaracak kadar gözleri bürünmüş durumdadır. HDP’ye zeytin dalı yorup kahvaltı programını oluşturanlar perde kapanmıştır. Hükümet sistemi Türkiye’nin geleceğidir. HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik bu kararımızın sonuna kadar arkasındayız. TBMM’de PKK’lı istemiyoruz. Biz Demirtaş ve temsilcilerine bakınca terörist görüyoruz. AİHM’nin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını kararını tanımıyoruz, takmıyoruz.

"KOCAELİ'YE YAPILAN HİZMETİ ALKIŞLIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum’un Kocaeli projelerini dinlediğimde hayret ettim. Bakan Kurum Kocaeli’nin her detayını bilmektedir. Türkiye’nin Bakanı Kandıra’da yer alan roman mahallesine konut yapmak için konuşup Kocaeli kamuoyuna anlatıyorsa bu çok önemlidir. Kocaeli’nin Bakanı yok ama tüm bakanlar aynı Kocaeli’nin Bakanı gibi Kocaeli’ye hizmet etmektedir. Metro, tramvay gibi hizmetler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Biz Kocaeli’ye yapılan hizmeti alkışlıyoruz. Kim hizmet ediyorsa onu alkışlamaya devam edeceğiz.

"MADDİ DURUMUM YETERLİ DEĞİL DİYEREK VAZGEÇTİ"

Fatma Kaplan Hürriyet yapmış olmak için İstanbul’dan bir şirketi getirerek sosyal konut yapıyor. Asgari ücretin 2 bin 850 TL olduğu yerde 2 bin 500 TL taksitle sosyal konutu nasıl dağıtacaklarını merak ediyoruz. Cedit’ten kaçanlara rağmen orada bulunan insanları mağdur etmemek için sahiplenen bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Muhtarlara yardımcı sözü veriyorum dedi ama maddi durumum yeterli değil diyerek bundan vazgeçti. Kocaeli Barosuna bedavaya verilen baro binası duvarına verilecek olan kirayı benim muhtarlarıma yardımcı tahsis ederek onları rahatlatabilirdiniz. Bugün ne söylediyseniz zamanını gelince sokakta cevabını verirsiniz.

"HÜRRİYET MAĞDURU OYNAMASIN"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in geçtiğimiz gün KİPTAŞ temel atma töreninde ifade ettiği “Bize bu inşaatta zorluklar çıkarıyorlar" ifadeleri hakkında da konuşan Ünlü, "Fatma Kaplan Hürriyet mağduru oynamasın. Prosedür uygulandığında hiçbir engel yoktur. Sayın Belediye Başkanı yapmış olmak için İstanbul’dan getirdiği KİPTAŞ firması ile neler yapacağını göreceğiz. Fatma Kaplan Hürriyet, sokaktaki köpeklerle ilgili sorulara, baronun binasına verdiği paralar ile ilgili sorulara cevap versin. Fatma Kaplan Hürriyet mağduru oynamayı bıraksın" dedi.