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29 Ara 2020 - 16:06- Asayiş G: 29 Ara 2020 - 16:13

Dehşet saçan saldırgan yakalandı!

Körfez'de saç tıraşını beğenmediği için kendisini tıraş eden berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan 19 yaşındaki şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki berberde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.(19) adlı şahıs, Ağadere Caddesi’ndeki iş hanında bulunan berberde yaptırdığı tıraşı ve çekilen fönü beğenmeyince berber Hakan K.'ya ve berber kalfası Ramazan M.'ye (21) tepki gösterdi. Berberden küfürler ederek çıkan A.B., kendisini uyaran berber kalfası Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç.'yi (17) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.B., adliyeye sevk edildi.
# Körfez

29 Ara 2020 - 16:06 - Asayiş

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