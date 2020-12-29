Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki berberde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.(19) adlı şahıs, Ağadere Caddesi’ndeki iş hanında bulunan berberde yaptırdığı tıraşı ve çekilen fönü beğenmeyince berber Hakan K.'ya ve berber kalfası Ramazan M.'ye (21) tepki gösterdi. Berberden küfürler ederek çıkan A.B., kendisini uyaran berber kalfası Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç.'yi (17) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.B., adliyeye sevk edildi.
29 Ara 2020 - 16:06- Asayiş Güncelleme: 29 Ara 2020 - 16:13
Dehşet saçan saldırgan yakalandı!
Körfez'de saç tıraşını beğenmediği için kendisini tıraş eden berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan 19 yaşındaki şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
# Körfez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.