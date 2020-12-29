Dehşet saçan saldırgan yakalandı!

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki berberde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.(19) adlı şahıs, Ağadere Caddesi’ndeki iş hanında bulunan berberde yaptırdığı tıraşı ve çekilen fönü beğenmeyince berber Hakan K.'ya ve berber kalfası Ramazan M.'ye (21) tepki gösterdi. Berberden küfürler ederek çıkan A.B., kendisini uyaran berber kalfası Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç.'yi (17) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.B., adliyeye sevk edildi.