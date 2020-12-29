"Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki STA memnuniyet verici"

Başkan Zeytinoğlu, Ticaret Bakanlığının Brexit kararı sonrasında Birleşik Krallık ile görüşmeleri yürütmekte olduğunu ve AB ile Birleşik Krallık (BK) arasında anlaşmanın imzalanmasının hemen akabinde BK ile anlaşmayı imzalanmasının önemli bir başarı olduğunu kaydetti. Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:

“Birleşik Krallık (BK), Türkiye için çok önemli bir ticaret partneri. Almanya’dan sonra ikinci büyük ihracat pazarımız. Ayrıca BK dünyanın 6. büyük ekonomisi. Türkiye ile BK arasındaki ticaret geçtiğimiz yıl 25,25 milyar dolar oldu. Bu senenin ilk on bir ayında ise Covid 19 koşullarına rağmen İngiltere'ye 10 milyar dolar civarında ihracat yapıldı. Serbest ticaret anlaşması bu ticaretin devamlılığını sağlayacak. Bunun için Anlaşmanın hemen yılbaşında yürürlüğe girmesi gerekecek. BK’ye en fazla ihracat yapan altın, tekstil, hazır giyim, otomotiv, ev aletleri, makine ve demir çelik gibi sektörler ile BK’den ithalat yapan sektörler bir süredir anlaşmasız Brexit ihtimali sebebiyle endişeli idi. Bu anlaşma ile rahat bir nefes alındı. Yine gümrük birliğinde olduğu gibi tarife ve kotasız ticaret söz konusu olabilecek. Ancak gümrük birliği geçerli olmadığı için menşe şehadetnamesi gibi bürokratik prosedürler ticarette uygulamaya koyulacak.”

Başkan Zeytinoğlu, imzalanan anlaşmanın Türkiye ve Birleşik Krallık arasında sanayi ürünlerinde serbest ticareti devam ettirdiğini belirtti ve iki ülke arasında ticari ilişkinin hizmetler ve tarım gibi diğer sektörlere de genişletilmesi için ticaret anlaşması müzakerelerinin yeni dönemde devam edebileceğini belirtti:

“İmzalanan anlaşma var olan ticaretin herhangi bir gümrük tarifesi veya miktar kısıtlaması olmadan devamını sağlayacak. Anlaşmada aynı zamanda iki ülkenin önümüzdeki 2 yıl içinde anlaşmanın yeni alanları kapsamasına yönelik olarak tekrar görüşmelerini öngören bir hüküm de var. Buna göre ikinci aşamada Türkiye ve BK arasındaki ticari ilişkiyi hizmetler, dijital gündem, tarım gibi alanları kapsayacak şekilde genişletmek mümkün olacak. Bu şekilde var olan anlaşmanın derin ve kapsamlı bir ticaret anlaşmasına dönüşmesi ve iki taraf arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin çok daha kapsamlı hale gelmesi mümkün olabilir”.

Başkan Zeytinoğlu, son olarak Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin güncellenmesi sürecine değindi ve BK ile imzalanan ticaret anlaşmasının bu alanda da hızlanmaya yol açabileceğini belirtti:

“Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan AB ile gümrük birliğinin güncellenmesi 2016’dan beri siyasi nedenlerle başlatılamıyor. Son olarak AB Konseyi 1 Ekim’de Türkiye’ye önerdiği pozitif siyasi gündem kapsamında gümrük birliği güncellenmesini gündeme getirmişti. Konu AB’nin Mart ayındaki Zirvesinde tekrar ele alınacak. Türkiye’nin BK ile ticaret anlaşması imzalaması AB ile gümrük birliğinin güncellenmesi sürecini de hızlandırabilir. Bu da ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşılması ve dış yatırımlar açısından son derece olumlu olur.” dedi.