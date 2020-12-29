SEDAŞ’tan karayollarında 76 kilometrelik çalışma

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon aboneye elektrik hizmeti sağlayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), karayolları aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. SEDAŞ ekiplerinin Kocaeli’nde 2020 yılı boyunca bakım ve onarım işlemi gerçekleştirdiği karayolu uzunluğu 76 kilometreye ulaştı. Çalışmalar esnasında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da değerlendirildi.

SEDAŞ ekiplerinin Kocaeli’nde aralık ayı boyunca aydınlatma ve orta refüj bakımlarını tamamladığı karayolu uzunluğu 16 kilometre oldu. Şehrin en işlek otoyollarından D-100 ve D-130’da konumlanan 350 armatür onarılarak, kent sakinlerinin hizmetine sunuldu. Böylelikle, 2020 boyunca toplam uzunluğu 76 kilometre olan bu hatta, 1322 armatürün bakımları yapılırken, yollardaki trafik yoğunluğu da dikkate alındı. İş planlaması doğrultusunda çalışmalara devam edilerek, hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.