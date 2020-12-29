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29 Ara 2020 - 18:06- Gündem G: 29 Ara 2020 - 18:11

Kış ortasında yaz havası şaşırttı, vatandaşlar sokağa döküldü

Kocaeli’de kış ayında sıcak havayı gören vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden dışarıya akın etti.
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Kocaeli’de hava sıcaklığı 14 dereceyi bulurken, adeta yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini deniz kıyısına attı. Çayını, kahvesini ve çekirdeğini alanlar çocukları ile güneşin tadını çıkardı. Kimi top oynadı, kimi bisiklete bindi, kimisi ise çayını yudumladı. Özellikle kent merkezi ile Seka Park'ta yoğunluk yaşandı.

Güzel havanın tadını çıkardıklarını ifade eden Hasan Binicioğlu, “Ben Sivaslıyım. Kızım burada gelin olduğu için geldik. Biz soğuktan buraya kaçtık. Biz buraya taşındık ama soğuğa alışık olduğumuz için kalorifer bile yakmadık hala. Sıcaklıklar normal seviyesinin üzerinde seyrediyor. Tabi fakir fukara için iyi bir şey, en azından yakıttan tasarruf ediyorlar, o masraflarını mutfakta karşılayabilirler. Tabi biz kış aylarında böyle bir havaya alışık değiliz. Ben ilk defa böyle bir havayla karşılaşıyorum. Bizim Sivas’a kara kış girdi. Biz burada hava sıcak montsuz, ceketsiz dolaşıyoruz. Piknik yapacak bir durumdayız. Top oynuyoruz. Bu güzel havanın ve emekliliğin tadını çıkarmak istedik” dedi

osyal mesafe için uyarılarda bulunan Binicioğlu, “Bilinçli olmak lazım Türkiye olağan üstü bir durundan geçiyor. Sadece Türkiye değil bütün dünya geçiyor. Buna duyarsız kalmamak lazım. Herkesin duyarlı olması lazım. Maskemizi takmamız, yakın mesafeden sakınmamız gerekli. Herkes bu hastalıkla ilgili mücadelesini vermeli” diye konuştu.

Keyif yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz diyen vatandaş Yurdagül Ceviz, “Özellikle pandemi sürecinde olduğumuz için havaların sıcak olması bizim için güzel oldu. Ama kötü yönleri de var, iki günlük bir su kesintisi yaşayacağız. Önümüzdeki yaz aylarında hava nasıl olur, havalar bu kadar güzel giderken yağmur yağmazken, kar yağmazken durum nasıl olur onu düşünmeye başladık açıkçası. Şu an güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Ondan yana bir sorun yok. Ama önümüzdeki günleri de düşünmek zorundayız. Bu pandemi döneminde havanın güzel olması yine de iyi oldu keyif yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Şu an her şey güzel” şeklinde konuştu.

# Kocaeli, Vatandaş, su kesintisi

29 Ara 2020 - 18:06 - Gündem

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